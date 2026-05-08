El Movimiento Justicia por Jet Set, que reúne a familiares y allegados de las víctimas, convocó a una marcha para el sábado 17 de mayo de 2026, a la 1:00 de la tarde. La movilización partirá del parque Independencia y culminará en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde los participantes exigirán respuestas sobre el caso.
Los organizadores llamaron a la población a sumarse de manera pacífica a la manifestación, al asegurar que buscan mantener firme la exigencia de verdad y justicia.
Durante la convocatoria pública reiteraron que esperan el respaldo de la ciudadanía para continuar visibilizando el reclamo social.
“Esperamos su apoyo. Por favor, asistan y juntos podemos”, expresó Daris Leiris Lebrón, quien sostuvo una relación con uno de los fallecidos en la tragedia.
La convocatoria fue realizada durante la misa oficiada por el padre Rogelio Cruz, celebrada cada día 8 en memoria de las víctimas de la tragedia y en solidaridad con las familias afectadas, quienes aseguran que el proceso continúa generando impacto en sus vidas.
El caso Jet Set: El día del desplome
La tragedia de la discoteca Jet Set ocurrió la madrugada del 8 de abril de 2025, cuando colapsó el techo del establecimiento mientras se realizaba una fiesta amenizada por el merenguero Rubby Pérez.
Este desplome dejó un saldo de 236 fallecidos y más de 180 heridos.
La audiencia preliminar contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat se encuentra en su etapa final ante el juez Raymundo Mejía.
La defensa de los imputados ya no se opone al envío a juicio de fondo y solicitó que sean admitidas en su totalidad las pruebas ofertadas por su parte. El magistrado, por su parte, ha descartado nuevos aplazamientos.
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