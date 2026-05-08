El Movimiento Justicia por Jet Set, que reúne a familiares y allegados de las víctimas, convocó a una marcha para el sábado 17 de mayo de 2026, a la 1:00 de la tarde. La movilización partirá del parque Independencia y culminará en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde los participantes exigirán respuestas sobre el caso.

Los organizadores llamaron a la población a sumarse de manera pacífica a la manifestación, al asegurar que buscan mantener firme la exigencia de verdad y justicia.

Durante la convocatoria pública reiteraron que esperan el respaldo de la ciudadanía para continuar visibilizando el reclamo social.

“Esperamos su apoyo. Por favor, asistan y juntos podemos”, expresó Daris Leiris Lebrón, quien sostuvo una relación con uno de los fallecidos en la tragedia.

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La convocatoria fue realizada durante la misa oficiada por el padre Rogelio Cruz, celebrada cada día 8 en memoria de las víctimas de la tragedia y en solidaridad con las familias afectadas, quienes aseguran que el proceso continúa generando impacto en sus vidas.

El caso Jet Set: El día del desplome

La tragedia de la discoteca Jet Set ocurrió la madrugada del 8 de abril de 2025, cuando colapsó el techo del establecimiento mientras se realizaba una fiesta amenizada por el merenguero Rubby Pérez.

Este desplome dejó un saldo de 236 fallecidos y más de 180 heridos.

La audiencia preliminar contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat se encuentra en su etapa final ante el juez Raymundo Mejía.

La defensa de los imputados ya no se opone al envío a juicio de fondo y solicitó que sean admitidas en su totalidad las pruebas ofertadas por su parte. El magistrado, por su parte, ha descartado nuevos aplazamientos.