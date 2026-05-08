A un año y un mes de la tragedia que dejó 236 muertos en la discoteca Jet Set, el dolor de las familias se mezcla ahora con el miedo. Rafael Navarro, padre de Evelyn Mariela Navarro, una de las víctimas del colapso del techo ocurrido el 8 de abril de 2025, denunció públicamente que ha recibido múltiples llamadas de amenazas y señaló directamente a los responsables.

"Si me pasa algo, responsabilizo a los hermanos Espaillat y a su grupo de tigeres", declaró Navarro ante la prensa, en unas palabras que resumen tanto la valentía como la vulnerabilidad de quienes buscan justicia desde la pérdida.

Llamadas insistentes desde hace casi tres semanas

Según explicó el propio Navarro, las llamadas comenzaron hace aproximadamente entre quince y veinte días. Aunque reconoció que normalmente no atiende números privados, la insistencia lo llevó a contestar. Pese a las intimidaciones, aseguró que no tiene intención de ceder.

"Soy una persona pacífica, pero pido mucho cuidado", advirtió.

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Navarro indicó que hasta el momento no ha presentado querellas ante la Policía ni ante ninguna otra autoridad, pero tomó la decisión de hacer pública la situación como medida de protección.

Un proceso judicial que avanza bajo presión

Las declaraciones de Navarro se producen en medio de una audiencia preliminar que ha ganado en intensidad durante las últimas semanas. Según el seguimiento que Acento.com.do ha dado al caso, el proceso judicial contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat —copropietarios de la discoteca— ha estado marcado por múltiples tensiones.

El 20 de abril, Acento reportó que los imputados fueron trasladados a una nueva sala —el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional— ante la falta de espacio en la sala original, en una jornada que también estuvo marcada por retrasos y ausencias de abogados de víctimas.

Ese mismo día, la abogada Ingrid Hidalgo, representante de varias víctimas, solicitó ante el juez Reymundo Mejía el embargo de bienes e hipotecas judiciales provisionales contra los imputados, con pretensiones civiles que ascienden hasta los 300 millones de pesos dominicanos.

El 1 de mayo, en uno de los momentos más esperados del proceso, Maribel Espaillat tomó la palabra. En las frases que marcaron su declaración apeló a lo divino y expresó sorpresa ante las acusaciones. Ese mismo día, la defensa de ambos hermanos pidió que el caso sea enviado a juicio de fondo para debatir las pruebas.

Por su parte, el fiscal Miguel Collado dejó claro que el retiro de querellas por parte de algunos familiares no detiene el proceso penal, ya que los hechos investigados corresponden a una acción pública.

236 muertos, 174 huérfanos, una herida abierta

El colapso del techo del Jet Set, ocurrido en la madrugada del 8 de abril de 2025 mientras el cantante Rubby Pérez actuaba en escena, es considerado la mayor tragedia humana de este siglo en República Dominicana. Además de los 236 fallecidos, más de 180 personas resultaron heridas —algunas con secuelas permanentes— y al menos 174 menores quedaron en la orfandad.

Como documentó AcentoTV en su cobertura del primer aniversario, hasta el 6 de abril de 2026 el expediente contaba con 141 querellantes y una acusación del Ministerio Público de 156 páginas, acompañada de decenas de pruebas testimoniales, periciales y documentales.

La denuncia de Rafael Navarro recuerda que, detrás de cada folio del expediente, hay familias que siguen esperando justicia —y que ahora también temen por su seguridad.