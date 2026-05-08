Expertos nacionales e internacionales se darán cita el 26 de mayo de 2026 en la tercera edición de la conferencia Señalización y Seguridad Vial (TRAFICORD 2026), un encuentro que pondrá el foco en los desafíos para aplicar de forma efectiva la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, marco que concentra las regulaciones del sector.

República Dominicana, de acuerdo con los organizadores, enfrenta barreras que dificultan el cumplimiento de normas y estándares técnicos, lo que mantiene al país con una de las tasas de mortalidad vial más altas del mundo, con más de 3,000 muertes al año por hechos de tránsito.

Retos de la Ley 63-17 y estándares de señalización vial

Bajo el lema “Métodos, Normativas y Regulaciones”, TRAFICORD 2026 analizará los principales puntos críticos vinculados a la aplicación de la Ley 63-17, con énfasis en la señalización vial, tanto horizontal como vertical, y en los criterios técnicos que deben regir su instalación y mantenimiento.

El programa abordará cómo la falta de señalización adecuada y el incumplimiento de normas técnicas contribuyen a elevar los riesgos en calles y carreteras. La conferencia busca impulsar soluciones a través de capacitación especializada, mejores prácticas y la incorporación de tecnología para mejorar la gestión y la prevención.

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Reformas, tecnología y endurecimiento de sanciones: el contexto del tránsito

Los organizadores enmarcan el debate en las iniciativas recientes orientadas a endurecer las sanciones y digitalizar servicios relacionados con el tránsito, incluyendo la Ley 45-25, que apunta a optimizar la gestión de recursos dentro del sector transporte.

“El conocimiento de buenas prácticas y la puesta en valor de las tendencias actuales en el mercado internacional nos permiten hacer una planificación de las mejores alternativas para implementar en la red vial de nuestro país”, afirmó Alfonso Caonabo Estrella, director ejecutivo de Caonabo Estrella Pérez & Asociados, entidad organizadora del evento.

Por su parte, Salvador Morales, expositor y consultor de 3M, advirtió que “la seguridad vial moderna depende cada vez más de la capacidad de las carreteras para comunicar información de manera clara, visible y oportuna a todos los usuarios de la vía, especialmente durante la noche y en condiciones climáticas adversas”.

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