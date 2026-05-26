Edesur Dominicana informó la puesta en operación de un transformador de potencia en la subestación eléctrica de Elías Piña, con una inversión de RD$ 11.2 millones, como parte de su plan de repotenciación del sistema energético.

La empresa explicó que la nueva infraestructura tiene una capacidad instalada de 14 megavoltioamperios (MVA), duplicando la potencia anterior de 7 MVA, mientras mantiene los niveles de tensión de 69/13.4 kilovoltios.

Según Edesur, más de 14,000 usuarios de la provincia fronteriza se beneficiarán con la ampliación del servicio, incluyendo residentes de Comendador, El Llano, Bánica, Pedro Santana, Matayaya, Sabana Larga y otras comunidades.

La distribuidora indicó que los trabajos buscan reducir riesgos de sobrecarga, mejorar la calidad del suministro eléctrico y aumentar la capacidad operativa ante posibles incidencias en el sistema.

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