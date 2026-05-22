Quién es Jhossan Capell y qué podría enfrentar tras agredir a José Luis Custodio en el Palacio de Justicia

El arresto del comunicador y exalcalde Jhossan Capell abre una nueva etapa judicial alrededor de la agresión contra José Luis Custodio, padre de víctimas mortales de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set.

Luego de la detención, el caso deja varias preguntas pendientes: quién es Capell, qué consecuencias legales podría enfrentar, si este proceso puede avanzar con mayor rapidez que el expediente principal del Jet Set y qué ha dicho el padre agredido, quien ha rechazado una conciliación y reclama una respuesta de la justicia.

Quién es Jhossan Capell

Jhossan Capell es un comunicador, abogado y exalcalde del distrito municipal Santa Lucía, en la provincia El Seibo. En el ámbito público ha sido identificado como comentarista y figura mediática vinculada a temas judiciales y políticos.

Su nombre quedó en el centro de la opinión pública tras el incidente ocurrido en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde agredió físicamente a José Luis Custodio, familiar de víctimas del colapso del Jet Set.

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De acuerdo con los reportes del caso, Capell se encontraba en el Palacio de Justicia cuando ofrecía declaraciones a la prensa en defensa de los hermanos Antonio Espaillat y Maribel Espaillat López, imputados en el proceso por la tragedia del Jet Set.

La agresión y la reacción de Custodio

El incidente ocurrió durante una audiencia vinculada al caso Jet Set, en los pasillos de las instalaciones del Palacio de Justicia del Distrito Nacional. Allí, Capell se manifestaba a favor de los acusados de caso Jet Set y, tras escuchar contraréplicas, agredió a José Luis Custodio, quien ha sido identificado como padre de una de las víctimas y familiar de otras personas fallecidas en la tragedia.

La agresión de Capell a Custodio no fue solo un acto de violencia física: fue la expresión más brutal de una postura que antepone la defensa de los imputados al duelo de quienes perdieron a sus seres queridos aquella noche.

Tras lo sucedido, Capell se disculpó públicamente en varias ocasiones, pero Custodio rechazó las disculpas ofrecidas y descartó la posibilidad de una conciliación. En declaraciones a medios locales, afirmó que, a su entender, la agresión no fue espontánea y fue ordenada por los hermanos Espaillat, lo que deberá demostrarse en los tribunales.

“La agresión fue por encargo para defender a los Espaillat”, expresó Custodio.

También sostuvo que la salida inmediata de Capell del Palacio de Justicia, tras el golpe, refuerza su percepción de que el hecho habría sido "planificado". Esa versión forma parte de sus declaraciones públicas y de la posición asumida por su familia.

Qué penas podría enfrentar

Desde el punto de vista legal, las consecuencias que podría enfrentar Jhossan Capell dependerán de la calificación jurídica que haga el Ministerio Público, del certificado médico legal y de la valoración que realice el tribunal sobre las circunstancias del hecho.

El punto de partida sería la figura de golpes, heridas, actos de violencia o vías de hecho, prevista en el Código Penal dominicano vigente.

Si la agresión provoca una enfermedad o imposibilidad de trabajar por más de 20 días, el artículo 309 contempla penas de seis meses a dos años de prisión y multa. Si la incapacidad es menor, las sanciones también pueden ser inferiores, conforme a las disposiciones aplicables para lesiones de menor gravedad.

También debe manejarse con cautela cualquier referencia a posibles agravantes por el hecho de que la agresión ocurrió dentro de una sede judicial y en medio de un proceso penal de alta sensibilidad pública. Esa circunstancia podría ser valorada por las autoridades, pero cualquier tipo penal adicional dependerá de la calificación formal de la Fiscalía.

¿Podría ser un proceso más rápido que el caso Jet Set?

El proceso contra Capell podría avanzar con mayor rapidez que el expediente principal del Jet Set, porque se trata de un hecho más delimitado: una agresión específica, con una víctima identificada, ocurrida en un espacio público y con registros audiovisuales y testigos presenciales.

A diferencia del caso central por el colapso del techo de la discoteca, que involucra múltiples víctimas, imputados, querellantes, peritajes técnicos y una investigación de mayor complejidad, este expediente dependería de elementos más concretos: la denuncia, los videos, los testimonios, el certificado médico legal y la calificación penal del hecho.

Sin embargo, no puede asegurarse que concluirá antes. El ritmo del proceso dependerá de la estrategia del Ministerio Público, de las decisiones del tribunal, de los incidentes procesales que puedan presentarse y de la posición que mantengan las partes frente a una eventual salida alterna.

Un caso paralelo dentro de una tragedia mayor

La agresión contra José Luis Custodio ocurre en un contexto de alta sensibilidad pública, marcado por el reclamo de justicia de los familiares de las víctimas del Jet Set.

Por eso, más allá del arresto de Jhossan Capell, el caso plantea una discusión sobre el trato a las víctimas, el respeto dentro de los espacios judiciales y la obligación de evitar que un proceso penal de tanta carga humana derive en nuevos episodios de violencia.

La familia de Custodio ha insistido en que no busca una conciliación, sino una respuesta institucional. En ese escenario, el expediente contra Capell puede convertirse en una primera prueba sobre la capacidad del sistema de justicia para actuar con rapidez ante un hecho puntual, mientras continúa el proceso principal por una de las tragedias más graves ocurridas en el país.

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