José Luis Custodio Almonte, padre de Luis José Custodio que perdió la vida en el colapso de la discoteca Jet Set, afirmó estar "100 % seguro" de que la bofetada que recibió en las inmediaciones del Palacio de Justicia del Distrito Nacional fue un acto coordinado por personas vinculadas a Antonio Espaillat y su hermana Maribel Espaillat, propietarios del local siniestrado.

"Yo no conocía a esa persona. Eso no fue casualidad", declaró Custodio, quien señaló que la agresión se produjo en el marco de la audiencia preliminar que se sigue contra los Espaillat y que ocurrió directamente tras sus denuncias públicas relacionadas con el caso.

El agresor: Jhossan Capell

El hombre identificado como autor de la agresión es Jhossan Capell, comunicador y abogado, quien le propinó una bofetada a Custodio en las cercanías del tribunal. El hecho generó una ola de repudio y obligó al juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, a condenar públicamente cualquier tipo de violencia entre las partes y a advertir que no se tolerarán nuevos incidentes durante el proceso.

El pasado miércoles 6 de mayo, Capell se presentó de manera voluntaria ante la Fiscalía del Distrito Nacional, acompañado de su abogado Carlos Escalante, para ponerse a disposición de la fiscal titular Rosalba Ramos. "Somos inmensamente fáciles de buscar", dijo el comunicador al momento de comparecer.

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Indignación y evidencias

Custodio también expresó su indignación por el curso del proceso judicial. Aseguró que existen videos y otras evidencias que respaldan los hechos denunciados, y criticó con dureza que Antonio Espaillat continúe en libertad mientras avanza la causa penal.

"Perdí cuatro familiares en esa tragedia y encima me agreden cuando voy a buscar justicia", señaló el denunciante, cuyas declaraciones reflejan el clima de tensión que rodea a uno de los procesos judiciales más seguidos de la historia reciente del país.

Tras el incidente, el dispositivo de seguridad en el Palacio de Justicia fue reforzado, con restricciones vehiculares en los alrededores del edificio.

El contexto: un año de la tragedia y un juicio en marcha

El caso Jet Set tiene su origen en el colapso del techo de la popular discoteca en la madrugada del 8 de abril de 2025, durante una presentación del merenguero Rubby Pérez. La tragedia dejó 236 personas fallecidas y más de 180 heridas, entre ellas figuras públicas como el exlanzador de Grandes Ligas Octavio Dotel, el diseñador Martín Polanco y la gobernadora de Montecristi Nelsy Cruz.

La audiencia preliminar contra Antonio y Maribel Espaillat se encuentra en su etapa final ante el juez Raymundo Mejía. La defensa de los imputados ya no se opone al envío a juicio de fondo y solicitó que sean admitidas en su totalidad las pruebas ofertadas por su parte. El magistrado, por su parte, ha descartado nuevos aplazamientos.

Un dato que agrega presión al proceso: más de 180 víctimas han desistido del caso en el último año, en medio de acuerdos extrajudiciales y dudas sobre el alcance de la justicia.