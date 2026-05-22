Más de ocho de cada 10 docentes evaluados han obtenido calificaciones favorables en la Evaluación del Desempeño Docente, según datos divulgados por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Comisión Nacional Rectora. Mientras la observación de clases supera el 56 % de ejecución, el gremio sostiene que los resultados desmontan las críticas de quienes pronosticaban el fracaso del proceso.

El gremio educativo aseguró que diversos sectores han intentado desacreditar y “torpedear” el proceso de Evaluación del Desempeño Docente, pero afirmó que la iniciativa continúa avanzando de manera sostenida y ya supera el 56 % de ejecución en la etapa de observación de clases.

El secretario de Comunicación y Relaciones Públicas de la ADP, Menegildo de la Rosa, sostuvo que las críticas realizadas al proceso no se han correspondido con los resultados obtenidos hasta el momento.

De acuerdo con los datos de la ADP, hasta el pasado 20 de mayo se habían realizado 43,054 observaciones de clases de un total de 78,463 docentes convocados, lo que representa más del 56 % de ejecución de esta sexta etapa.

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Asimismo, informó que 29,243 maestros ya cuentan con fecha asignada para su evaluación y han recibido la notificación mediante correo electrónico.

El gremio indicó que solo 3,254 docentes permanecen pendientes de programación, una cifra menor a los más de 6,400 casos que inicialmente no tenían fecha asignada.

Según explicó De la Rosa, el Ministerio de Educación trabaja junto a los pares evaluadores para completar todas las observaciones antes del 29 de mayo.

Resultados preliminares favorables

La Comisión Nacional Rectora de la Evaluación de Desempeño Docente informó que la sexta etapa del proceso alcanzó un avance del 55 %, con 42,897 maestros evaluados de un total de 78,464 convocados. Los resultados preliminares muestran que el 83.5 % de los docentes obtuvo puntuaciones de 36 puntos o más, mientras que el 45.4 % superó los 45 puntos, ubicándose en el rango de excelencia. Las calificaciones continúan siendo notificadas a los participantes dentro de las 72 horas posteriores a la evaluación, conforme al cronograma establecido por el Ministerio de Educación. MIRA TAMBIÉN Finjus pide al Consejo del Poder Judicial redefinir prioridades ante paro de jueces y servidores judiciales Migración detiene ambulancia que transportaba haitianos indocumentados en Dajabón

La ADP destacó que los resultados preliminares reflejan un desempeño favorable del personal docente evaluado.

De acuerdo con las estadísticas, el 85.3 % de los maestros observados se ubica en las categorías de excelente, muy bueno y bueno.

Además, el 45.4 % obtuvo más de 45 puntos de un total de 50 en la observación de clases, alcanzando el nivel de excelencia.

En contraste, apenas el 0.9 % quedó por debajo del nivel básico establecido en la evaluación.

La organización reiteró que continuará vigilante para garantizar la transparencia del proceso y anunció que solicitará revisiones y apelaciones en aquellos casos donde existan evidencias de inconsistencias en las evaluaciones o de una aplicación incorrecta de la rúbrica por parte de los pares evaluadores.

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