La Dirección General de Migración (DGM) informó que interceptó en la provincia Dajabón una ambulancia que era utilizada para el traslado irregular de nacionales haitianos indocumentados.

La operación fue realizada mediante labores de inteligencia y seguimiento, en coordinación con el Ministerio Público y el Ejército de República Dominicana (ERD).

De acuerdo con la institución, la acción estuvo a cargo de agentes de inteligencia migratoria, quienes desde hacía varios meses daban seguimiento al conductor del vehículo, identificado como Anderson Ramón Estévez Pacheco, debido a sospechas de que ofrecía transporte a extranjeros en condición migratoria irregular desde la zona fronteriza hacia distintos puntos del país.

Interceptan vehículo en chequeo militar

La detención se produjo luego de que las autoridades detectaran que la ambulancia, perteneciente a la cooperativa COOPBUENO, marca Hyundai, modelo CVX, recogiera a dos nacionales haitianos frente al consulado de Haití, ubicado en la calle 27 de Febrero, en la ciudad fronteriza de Dajabón.

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Tras iniciar el desplazamiento por la carretera Dajabón-Santiago Rodríguez, agentes de la DGM, con apoyo del Ejército, interceptaron el vehículo en el chequeo militar El Rodeo, en el municipio Partido.

En el lugar fueron detenidos los dos extranjeros, ambos en condición migratoria irregular.

Ocupan documentos médicos

Durante la inspección del vehículo, las autoridades ocuparon documentos médicos procedentes de Haití y de un centro de salud en Santiago Rodríguez.

Según la DGM, los detenidos informaron que pagaron la suma de RD$9,000 para ser trasladados.

La ambulancia, el conductor y los extranjeros detenidos fueron llevados al Centro de Procesamiento Migratorio (CPM) de Dajabón, para ser puestos a disposición del Ministerio Público y someter el caso a los procedimientos legales correspondientes.

DGM dice reforzará operativos

La Dirección General de Migración informó que continuará fortaleciendo las labores de inteligencia y los operativos de interdicción en todo el territorio nacional, en cumplimiento de la Ley General de Migración.

La institución aseguró que esos procesos se realizan respetando los derechos fundamentales y la dignidad de las personas.

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