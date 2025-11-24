El Ministerio de Educación (Minerd) inició este lunes 24 de noviembre la segunda etapa de la Evaluación del Desempeño Docente 2025 (EDD 2025), denominada “Mi cargo a evaluar”, enfocada en la verificación y confirmación del cargo docente.

La fase se activa tras el cierre de la etapa de Autogestión de la Cuenta Docente Institucional, que habilitó la infraestructura tecnológica del proceso evaluativo.

En esta etapa participan 113,271 docentes de todas las clasificaciones y categorías, incluidos educadores, directivos, técnicos docentes y funcionarios administrativos.

Los docentes deben ingresar al Portal Docente desde las 10:00 a.m. para revisar y confirmar sus datos personales y laborales precargados.

La validación de la información es necesaria para asegurar la correcta asignación de las técnicas e instrumentos de evaluación según las funciones de cada profesional.

La plataforma tecnológica incorpora videos explicativos, protocolos e instructivos para guiar a los docentes paso a paso durante el procedimiento.

Se habilitará una mesa de apoyo adscrita al Viceministerio de Acreditación y Certificación Docente para la inclusión o corrección de datos laborales.

La mesa de apoyo contará con técnicos docentes designados por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (Anproted) para atender casos particulares.

El Minerd señaló que esta etapa influye directamente en la calidad del proceso evaluativo y reiteró el llamado a los docentes a validar su información.

Los maestros pueden acceder a recursos y protocolos en edd2025.minerd.gob.do y al registro en docentes.minerd.gob.do.

Para asistencia, el Minerd puso a disposición la línea 809-688-9700 (extensiones 4597, 4598, 4589, 4591, 4595, 4603, 4605) y el correo soporte.edd2025@minerd.gob.do.

