La Comisión Nacional Rectora de la Evaluación de Desempeño Docente (EDD) informó que la sexta etapa del proceso evaluativo registra un avance de un 55 % y que los resultados de esta fase continúan publicándose en 72 horas.

La Comisión explicó que las calificaciones divulgadas corresponden exclusivamente a la sexta etapa de la evaluación y recordó que la observación de clases representa el 50 % de la puntuación global de la EDD.

La fase de observación de clases, que transcurre actualmente en la tercera de las cinco semanas previstas para su ejecución, consiste en la evaluación directa de la práctica pedagógica en el aula mediante la recopilación de evidencias sobre la planificación docente, el desarrollo de la enseñanza y la interacción pedagógica en condiciones habituales.

El organismo aseguró que el proceso continúa desarrollándose de manera organizada en los distintos centros educativos del país, con la participación de docentes que acuden a las jornadas de evaluación conforme al cronograma establecido.

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Además, la Comisión instó a docentes y ciudadanía a verificar únicamente las informaciones oficiales emitidas a través de los canales institucionales, al advertir que la circulación de datos descontextualizados o manipulados puede generar confusión sobre el desarrollo de la evaluación.

Igualmente, exhortó a las seccionales de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y al personal docente a respetar la labor de los pares evaluadores y a garantizar su integridad física y profesional durante el desarrollo de la evaluación, a fin de preservar un clima de orden y respeto en el proceso.

En relación con las apelaciones y reclamaciones, recordó que, conforme al protocolo institucional y a lo establecido en el artículo 42, párrafo I, de la Orden Departamental 18-2025, durante la aplicación de los instrumentos los docentes pueden solicitar revisiones relacionadas con aspectos procedimentales del proceso, incluyendo condiciones de aplicación, incidencias técnicas, cumplimiento de protocolos o cualquier situación que afecte la transparencia y el adecuado desarrollo de la evaluación.

La Comisión indicó también que las reclamaciones vinculadas con calificaciones, puntuaciones o resultados finales solo podrán presentarse una vez concluya y sean publicados oficialmente los resultados generales de la Evaluación de Desempeño Docente, conforme al procedimiento establecido en los artículos 42 y 43 de la Orden Departamental No. 18-2025.

Añadió que el protocolo para esos recursos será comunicado oportunamente, con el objetivo de garantizar el debido proceso, la revisión técnica y la transparencia administrativa.

La Evaluación de Desempeño Docente fue declarada de alta prioridad mediante la Orden Departamental 50/2025 y tiene como propósito valorar las competencias, prácticas y resultados del personal docente para fortalecer la calidad de la enseñanza y promover la mejora continua del sistema educativo.

La Comisión Nacional Rectora está integrada por el Ministerio de Educación, la ADP y la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (ANPROTED).

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