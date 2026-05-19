La Junta Central Electoral (JCE) inicia este 20 de mayo de 2026 la expedición de la nueva cédula de identidad y electoral para dominicanos residentes en el extranjero, marcando un hecho histórico al permitir que los ciudadanos renueven o soliciten el documento fuera de República Dominicana.

Quienes se preguntan dónde sacar la cédula de identidad podrán realizar el trámite en consulados habilitados en América y Europa mediante cita, sin restricciones por mes de nacimiento y de manera gratuita.

¿Dónde sacar la cédula de identidad si vivo en el exterior?

Para quienes se preguntan dónde sacar la cédula de identidad, la JCE habilitó centros en las principales sedes consulares dominicanas de:

Nueva York y Long Island

Nueva Jersey

Filadelfia y Allentown

Boston

Washington D.C.

Los Ángeles

Miami

Houston

Chicago

Toronto

Montreal

Panamá

Curazao

San Martín

Chile

Barcelona

Madrid

Valencia

Países Bajos (Holanda)

Milán, Italia

Zúrich, Suiza

La institución explicó que el proceso de entrega de la nueva cédula de identidad en el exterior se extenderá hasta enero de 2028.

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Requisitos para renovar la nueva cédula de identidad

Los ciudadanos deberán presentar:

Cédula anterior o pasaporte dominicano vigente.

Acta de nacimiento, en caso de solicitar la cédula por primera vez.

La renovación del documento será completamente gratuita, pero requerirá cita obligatoria.

Así será el proceso para obtener la cédula electoral

Al llegar al centro de cedulación, los usuarios serán recibidos por un coordinador que verificará su documentación y generará un turno único de atención.

Posteriormente, se realizará la captura de datos biométricos, incluyendo:

Fotografía digital.

Firma electrónica.

Diez huellas dactilares.

Verificación y actualización de datos personales.

Los ciudadanos también podrán solicitar correcciones o cambios de información siempre que presenten los documentos correspondientes.

Finalmente, la cédula anterior será anulada y se procederá a la entrega de la nueva cédula de identidad y electoral, personalizada mediante tecnología de grabado láser.

Recomendaciones para la fotografía de la nueva cédula

La JCE indicó que los ciudadanos deberán asistir con el rostro completamente visible y evitar elementos que dificulten la identificación facial, entre ellos:

Lentes oscuros.

Gorras.

Sombreros.

Pañuelos.

Asimismo, recomendó que las personas con cabello largo mantengan el rostro despejado y las orejas visibles durante la toma de la fotografía.

También podrán empadronarse para votar en 2028

Además de obtener la nueva cédula de identidad y electoral, los dominicanos residentes en el extranjero tendrán la oportunidad de actualizar su registro electoral y empadronarse para participar en las elecciones generales de 2028.

El presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, exhortó a la diáspora dominicana a realizar sus citas con anticipación y colaborar con el desarrollo ordenado del proceso, destacando que miles de solicitudes fueron registradas pocos días después de habilitarse el sistema.

Más de 21 mil citas disponibles para la nueva cédula

La JCE habilitó 21,400 citas para el proceso de renovación y expedición de la nueva cédula en el exterior.

para el proceso de renovación y expedición de la nueva cédula en el exterior. Los centros de cedulación operarán inicialmente al 50 % de su capacidad , con posibilidad de atender hasta 1,982 personas por día .

, con posibilidad de atender hasta . Los dominicanos residentes en el extranjero podrán renovar su cédula de identidad y electoral sin importar el mes de su nacimiento , a diferencia del proceso que se realiza en República Dominicana.

, a diferencia del proceso que se realiza en República Dominicana. Las citas deben gestionarse a través de los portales oficiales habilitados por la JCE.

La renovación de la nueva cédula en el exterior será gratuita y con cita previa obligatoria.

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