A dos semanas del arranque formal del proceso masivo de renovación de la cédula de identidad, la Junta Central Electoral (JCE) acumula 236,358 solicitudes de servicios recibidas entre el 12 y el 25 de abril de 2026. Las cifras revelan una demanda sostenida, pero también una brecha operativa que merece atención: casi 55,000 documentos ya producidos permanecen sin ser retirados por sus titulares.

El balance de las primeras dos semanas

De las 236,358 solicitudes registradas, la JCE reporta que 182,006 cédulas en el nuevo formato ya fueron entregadas a sus titulares. Sin embargo, 32,205 documentos están listos y disponibles para retiro en cualquier centro de cedulación del país, mientras que otros 22,147 se encuentran aún en proceso de personalización para su posterior entrega.

En términos prácticos, esto significa que cerca del 23% de las cédulas producidas hasta ahora —unas 54,352— no han llegado a manos de la ciudadanía que la solictó, ya sea porque están en tránsito de producción o porque los interesados no han pasado a retirarlas. La JCE no ha explicado públicamente las razones detrás de esta brecha ni ha anunciado mecanismos de notificación masiva para agilizar el retiro.

Las mujeres, al frente de la renovación

Un dato que sobresale en el primer reporte estadístico del proceso es la distribución por sexo: de las 236,358 solicitudes, 118,859 corresponden a mujeres (50.3%) y 117,499 a hombres (49.7%). La diferencia es estrecha, pero confirma una tendencia histórica en la que las mujeres suelen encabezar la gestión de trámites documentales en el país.

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¿Quiénes acudieron más? El perfil etario de la demanda

Los adultos de mediana edad, los más activos

El grueso de la demanda proviene de ciudadanos en edad productiva. El grupo de 31 a 40 años encabeza la lista con 43,946 solicitudes (18.6%), seguido de cerca por el rango de 51 a 60 años con 42,449 (18%) y el de 41 a 50 años con 42,125 (17.8%). En conjunto, estos tres grupos concentran más de la mitad de todas las solicitudes registradas.

Los jóvenes y los adultos mayores, rezagados

En el extremo opuesto, los jóvenes de 16 a 20 años representaron apenas el 5.9% de las solicitudes (13,990), lo que podría reflejar tanto la menor urgencia percibida como posibles barreras de acceso o desconocimiento del proceso. En el otro extremo etario, los mayores de 81 años sumaron 5,372 solicitudes, incluyendo 27 ciudadanos de más de 100 años que acudieron a renovar su documento.

La geografía de la demanda: el peso del Gran Santo Domingo

Tres provincias concentran más de la mitad

La distribución geográfica de las solicitudes reproduce el mapa de la concentración poblacional del país. Santo Domingo lidera con 45,885 solicitudes, seguida del Distrito Nacional con 34,619 y Santiago con 23,281. Estas tres jurisdicciones acumulan 103,785 solicitudes, equivalentes al 43.9% del total nacional.

Completan el grupo de mayor demanda San Cristóbal (14,645), La Vega (9,422), Puerto Plata (7,799), Duarte (7,797) y San Pedro de Macorís (7,214). Las demás provincias oscilan entre 6,000 y 1,000 solicitudes.

Una advertencia sobre los datos

La JCE precisa que estas cifras no incluyen a los ciudadanos que participaron en los operativos de captura realizados en instituciones públicas y privadas durante el primer trimestre del año. Ese universo adicional, cuya magnitud no fue precisada en el reporte, podría elevar significativamente el total de documentos ya en circulación o en proceso.

El sistema: 193 centros, un proceso por mes de cumpleaños

El proceso de renovación, que la JCE calificó como el más ambicioso en la historia institucional del organismo, opera a través de 193 centros de cedulación habilitados a nivel nacional. La asistencia está organizada por mes de cumpleaños, con el objetivo de distribuir la demanda de los más de 9.4 millones de dominicanos y dominicanas que deben renovar su documento.

La institución también extendió hasta marzo de 2027 los operativos de captura en instituciones públicas, privadas y sin fines de lucro, como mecanismo paralelo para ampliar la cobertura y reducir la presión sobre los centros físicos.

La ciudadanía puede consultar detalles del proceso en www.nuevacedula.jce.gob.do.

Un proceso con arranque accidentado

El inicio del proceso el 12 de abril no estuvo exento de tropiezos. Reportes de varios medios documentaron retrasos técnicos en algunos centros, especialmente en la Junta Electoral del Distrito Nacional, donde ciudadanos esperaron varias horas antes de ser atendidos. La JCE no emitió una comunicación oficial sobre esas incidencias, aunque posteriormente confirmó que la mayoría de los centros logró operar con normalidad.

Vale recordar que el proceso acumula retrasos desde su concepción: en 2022, la JCE fijó mediante la Resolución 15/2022 el inicio del cambio de cédula para el 17 de agosto de 2024, fecha que no se cumplió. La inversión total del proyecto asciende a RD$3,361 millones, para un documento con vigencia de 10 años y mayores estándares de seguridad biométrica.

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