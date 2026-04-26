El presidente Luis Abinader inauguró este domingo la carretera Mata Bonita–Los Memisos, en el distrito municipal de Las Gordas, municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, poniendo fin a más de medio siglo de aislamiento vial que afectó a varias comunidades del Bajo Yuna. La obra, de 13.8 kilómetros de longitud y una inversión superior a los RD$281 millones, fue construida por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) como parte de su Programa de Responsabilidad Social, que vincula la operación de los complejos hidroeléctricos con el desarrollo de las comunidades aledañas.

Una deuda histórica saldada en asfalto

Los trabajos incluyeron la construcción de contenes, canaletas, badenes, alcantarillas, un puente badén, gaviones, protección de taludes, base triturada, imprimación, hormigón asfáltico caliente y señalización vertical y horizontal.

Durante décadas, los residentes de Los Memisos, Mata Bonita, Los Guayabitos, Las Catalinas y otras comunidades de Las Gordas transitaron por caminos de tierra que se volvían intransitables en época de lluvias, limitando el acceso a servicios de salud, educación y mercados agrícolas. La carretera inaugurada este domingo no es solo infraestructura: es la materialización de un reclamo que se transmitió de generación en generación.

"Esta carretera no solo facilita la movilidad y la producción agrícola, sino que también representa vida, salud y seguridad para los residentes", expresó Santo Burgos, en representación de los comunitarios, durante el acto de inauguración.

Los trabajos incluyeron la construcción de contenes, canaletas, badenes, alcantarillas, un puente badén, gaviones, protección de taludes, base triturada, imprimación, hormigón asfáltico caliente y señalización vertical y horizontal. La vía, además, garantiza el acceso seguro de equipos y maquinarias a la Central Hidroeléctrica Rosa Julia de la Cruz (Boba), lo que evidencia el doble propósito —comunitario e institucional— de la inversión.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

EGEHID, más allá de la generación eléctrica

La gobernadora de María Trinidad Sánchez, Mirna López Polanco, destacó que durante la actual gestión se han construido más de 200 kilómetros de carreteras en la provincia, incluyendo tramos como Arroyo Al Medio–Río Agua (13.5 km), Boba–Juncal (7 km) y San Rafael–Copeyito (12 km).

El administrador de EGEHID, Rafael Salazar, señaló que la obra fue ampliada durante su ejecución para incorporar elementos adicionales solicitados por la comunidad, siguiendo una orientación del Ejecutivo de "aprovechar al máximo los recursos para elevar el bienestar de la gente".

La empresa estatal ha convertido su Programa de Responsabilidad Social en un instrumento de política pública vial, especialmente en zonas rurales de difícil acceso donde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) históricamente ha tenido escasa presencia. En los últimos meses, EGEHID ha inaugurado carreteras en Santiago, Santiago Rodríguez, La Vega y San Juan, consolidando un patrón de intervención que combina la operación hidroeléctrica con la construcción de infraestructura comunitaria.

Solo en la provincia de Santiago, el gobierno entregó 48.49 kilómetros de carreteras ejecutadas por EGEHID en diciembre de 2025, con una inversión de RD$3,500 millones. En enero de 2026, se inauguraron las carreteras Bao–La Galeta y La Joya–La Virgen en Sabana Iglesia, con una inversión superior a RD$453 millones.

Una provincia en transformación

La gobernadora de María Trinidad Sánchez, Mirna López Polanco, destacó que durante la actual gestión se han construido más de 200 kilómetros de carreteras en la provincia, incluyendo tramos como Arroyo Al Medio–Río Agua (13.5 km), Boba–Juncal (7 km) y San Rafael–Copeyito (12 km), además de intervenciones en Río San Juan, Sabaneta y Nagua.

La carretera Mata Bonita–Los Memisos ya figuraba en los planes de la gobernación desde inicios de 2026, cuando fue mencionada como una de las obras prioritarias para la provincia, junto al bulevar de circunvalación de Nagua y la instalación del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) en la zona.

Entre el elogio y la gestión pública

El párroco Luis María Ramón, en su invocación, fue más allá del protocolo religioso y se adentró en un análisis de la gestión gubernamental, destacando los avances en seguridad.

El acto de inauguración tuvo un marcado tono político, con intervenciones que elogiaron la figura del presidente Abinader. El párroco Luis María Ramón, en su invocación, fue más allá del protocolo religioso y se adentró en un análisis de la gestión gubernamental, destacando los avances en seguridad —señalando que el país registra una de las tasas de homicidios más bajas de su historia—, así como en salud e infraestructura.

El religioso también abordó el manejo de la corrupción, afirmando que el mandatario "tiene muchos amigos, pero no cómplices", y que ha actuado "sin titubeos ante irregularidades, sin negociar impunidad". Estas palabras, pronunciadas en un acto oficial de gobierno, reflejan el clima político en que se desarrollan estas inauguraciones, donde la obra pública se convierte también en escenario de posicionamiento electoral.

EGEHID como ejecutor de política vial rural

La ejecución de obras en regiones históricamente postergadas, aunque también plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo y la capacidad de mantenimiento de las vías una vez entregadas a las comunidades.

La utilización de EGEHID como brazo ejecutor de obras viales en comunidades rurales responde a una estrategia que permite al gobierno central intervenir en zonas alejadas sin depender exclusivamente del MOPC, aprovechando la presencia territorial que la empresa tiene en las áreas de influencia de sus complejos hidroeléctricos. Esta modalidad, que combina responsabilidad social corporativa con política pública, ha permitido acelerar la ejecución de obras en regiones históricamente postergadas, aunque también plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo y la capacidad de mantenimiento de las vías una vez entregadas a las comunidades.

El propio Salazar llamó a las autoridades y comunitarios a preservar la obra, "evitando intervenciones inadecuadas y garantizando su mantenimiento", una advertencia que refleja una preocupación recurrente en la gestión de infraestructura rural dominicana.

Estuvieron presentes en el acto el senador de María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yeb; el gerente general del Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex), Catalino Correa Hiciano; el director de la Dirección de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera; los alcaldes de Nagua, Junior Peralta, y del distrito municipal Las Gordas, Julio César de la Cruz; y los diputados Jesús Stalyn Vázquez y Jorge Cavoli.

Enlaces relacionados en Acento.com.do

Gobierno entrega 48.49 kilómetros de carreteras en Santiago

Abinader entrega carreteras en Sabana Iglesia y Baitoa con inversión superior a RD$453 millones

Abinader entrega carretera Bayaguana–El Puerto, eje clave para integrar el Este y el Nordeste

Gobierno iniciará intervención de más de 240 kilómetros rurales

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más