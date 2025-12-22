El presidente Luis Abinader inauguró 48.49 kilómetros de carreteras y calles en municipios de la Sierra de Santiago, con el objetivo de mejorar la conectividad vial y la seguridad del tránsito en la región.

Las obras fueron ejecutadas por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), con una inversión de RD 3,500 millones, en comunidades ubicadas en la zona de influencia del complejo hidroeléctrico Tavera–Bao–López-Angostura.

Según Egehid, los trabajos impactan de manera directa a San José de las Matas, Jánico, Sabana Iglesia, Baitoa, El Caimito, Juncalito y otros distritos municipales de la provincia.

El administrador general de Egehid, Rafael Salazar, indicó que las obras responden a reclamos comunitarios históricos y a un compromiso asumido por el Gobierno central.

Salazar explicó que los proyectos incluyeron estudios técnicos, diseños viales y presupuestos desarrollados en coordinación con autoridades locales y organizaciones comunitarias.

Entre las infraestructuras entregadas figura la carretera Santiago–San José de las Matas, con 25.5 kilómetros, que completa la conexión vial entre ambos municipios.

En el distrito municipal Las Placetas se inauguraron 4.5 kilómetros de calles internas, beneficiando sectores como Las Placetas Arriba, Los Manguitos, Los Morillos y Suzo Núñez.

En el distrito municipal La Cuesta se entregaron 9.2 kilómetros, que incluyen la carretera La Cuesta–Loma de los Palos y calles en El Cementerio, El Naranjito, Las Auyamas y Callejón No. 1.

También fue inaugurada la primera etapa de la carretera San José de las Matas–Pedregal–Los Montones–Guázuma–Aguas Calientes, con 9.17 kilómetros, de los cuales 4.98 están concluidos y 4.19 asfaltados.

El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, afirmó que estas intervenciones forman parte de la política nacional de inversión en infraestructura y responden a una deuda histórica con las comunidades serranas.

