El rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), Arturo Del Villar, planteó que el proceso de unificación de los ministerios de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) y de Educación (Minerd) debe convertirse en una oportunidad estratégica para fortalecer la ciencia, la innovación y la formación de talento de alto nivel.

En un análisis sobre los desafíos del desarrollo nacional, Del Villar advirtió que el crecimiento económico del país no puede sostenerse únicamente en indicadores macroeconómicos, sino en la capacidad de formar capital humano preparado para responder a las demandas de sectores estratégicos como la banca digital, la logística, el turismo inteligente y la manufactura avanzada.

Ante la creciente brecha entre las necesidades del aparato productivo y la disponibilidad de profesionales en áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), el académico planteó la propuesta del Intec de crear una Política Nacional de Ciencia y Tecnología que promueva que el estudiantado de secundaria estudie esas carreras.

“El país no podrá cerrar sus brechas sociales ni sostener su competitividad si no decide hoy formar el talento del mañana. Invertir en ciencia no es un lujo de países desarrollados; es la herramienta básica de las naciones que aspiran a ser dueñas de su destino”, expuso.

Arturo del Villar, rector del Intec

La propuesta surge a raíz de la disparidad entre la demanda de talento de “alto valor agregado” y la oferta nacional, ya que menos del 30 % de los egresados universitarios corresponden a áreas STEM, hecho que empuja a sectores punteros a reclutar talento internacional ante la escasez de especialistas locales.

Además, el rector del Intec evidenció que existe una inversión insuficiente en desarrollo de capital humano, al plantear que el gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) en el país se mantiene por debajo del 0.1% del PIB, “una cifra distante de los estándares de competitividad regional”.

“Esta carencia se agrava ante la ausencia de una política de Estado que impulse, de manera sistémica y con presupuesto adecuado, la investigación aplicada y la innovación”, añadió.

La política que propone el Intec pretende incluir incentivos estratégicos, entre ellos becas y estímulos para carreras de alta demanda en computación, ciencias básicas e ingenierías; a su vez, la creación de fondos de financiamiento para investigación aplicada que resuelva problemas reales de la industria y de la sociedad.

Además, Del Villar dijo que la universidad propone que la Política impulse los centros de investigación universitaria como motores del desarrollo local y respeto a la autonomía, así como garantizar que la nueva estructura gubernamental preserve la libertad de cátedra y la autonomía administrativa de las universidades.

"La República Dominicana no podrá cerrar sus brechas sociales ni sostener su competitividad si no decide, hoy, formar el talento del mañana. Invertir en ciencia no es un lujo de países desarrollados; es la herramienta básica de las naciones que aspiran a ser dueñas de su destino.", precisó.

Finalmente, Del Villar reiteró el compromiso del Intec con una educación de calidad, transformadora y orientada al desarrollo nacional, e hizo un llamado a construir la reforma educativa desde el consenso y con una visión de largo plazo. “Invertir en ciencia no es un lujo, es una decisión estratégica para que el país sea dueño de su propio destino”, afirmó.

