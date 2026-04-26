DGDC y Ejército llevan operativo social al barrio 24 de Abril

Cientos de familias del barrio 24 de Abril, en el Distrito Nacional, recibieron este domingo atención médica gratuita, medicamentos, alimentos y artículos de primera necesidad durante un operativo conjunto ejecutado por la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad (DGDC) y el Ejército de la República Dominicana.

La ja jornada, encabezada por el director general de la DGDC, doctor Modesto Guzmán, y el comandante general del Ejército, mayor general Jorge Iván Camino Pérez, forma parte de una serie de intervenciones sociales que el gobierno de Luis Abinader ha intensificado en los últimos meses en comunidades vulnerables del país.

Un barrio con necesidades estructurales que van más allá de un operativo

El 24 de Abril es un sector popular del Distrito Nacional que arrastra déficits históricos en servicios básicos. Residentes han denunciado en reiteradas ocasiones la recolección irregular de basura, la falta de alumbrado público y el deterioro del drenaje pluvial —condiciones que, según reportes previos, afectan especialmente a niños y adultos mayores y convierten las calles oscuras en escenarios propicios para la delincuencia.

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Fue en ese contexto que el Templo Tabernáculo Jehová —que funciona como Centro de Estimulación Temprana y Psicopedagógico Enmanuel Shalonz— sirvió de sede para el operativo.

Allí se instalaron consultorios médicos en distintas especialidades, una estación de barbería y puntos de distribución de medicamentos, colchonetas, mosquiteros, raciones alimenticias y canastillas para embarazadas.

La alianza DGDC-Ejército: un modelo que se replica

La jornada en el 24 de Abril dio continuidad a una labor que la misma dupla institucional ha desplegado en las últimas semanas con operativos similares en Jínova (provincia San Juan), en El Carril de Haina (San Cristóbal) y en la comunidad Zafarraya de Moca (Espaillat), donde además se entregaron viviendas equipadas a familias de escasos recursos.

"Nosotros no hacemos otra cosa que cumplir con la voluntad y el interés personal del presidente Luis Abinader, quien nos ha instruido estar cerca de los sectores más desfavorecidos", afirmó Guzmán durante el acto.

La participación del Ejército en tareas de asistencia social —históricamente asociado a funciones de seguridad y defensa— plantea una reconfiguración del rol de las Fuerzas Armadas en la política social del gobierno, una tendencia que se ha acentuado durante la actual administración.

Lo que el operativo ofreció y lo que no resuelve

El paquete de servicios distribuido en el 24 de Abril incluyó:

Atención médica gratuita en múltiples especialidades

en múltiples especialidades Entrega de medicamentos sin costo para los beneficiarios

sin costo para los beneficiarios Distribución de colchonetas, mosquiteros y raciones alimenticias

Canastillas para embarazadas

Servicio de barbería

Sancocho comunitario

También participaron representantes del Servicio Nacional de Salud (SNS) y la Fundación Esparciendo Sonrisas.

Sin embargo, los operativos asistenciales de este tipo —por su naturaleza puntual y no estructural— no sustituyen la demanda de servicios permanentes que los residentes del 24 de Abril llevan años reclamando al Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN): recogida regular de basura, iluminación de calles y mantenimiento del sistema de drenaje.

Contexto: la asistencia social como estrategia política

La multiplicación de estas jornadas en distintos puntos del país coincide con un momento en que el gobierno de Abinader busca consolidar su imagen de gestión social, luego de que la oposición —en particular la Fuerza del Pueblo— cuestionara públicamente las fallas en la respuesta institucional ante las inundaciones de abril de 2026, que dejaron al descubierto la vulnerabilidad de decenas de barrios populares del Gran Santo Domingo.

En ese escenario, la combinación de presencia militar y asistencia social directa aparece como una apuesta de visibilidad territorial del Ejecutivo en comunidades que históricamente han sido desatendidas por las instituciones locales.

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