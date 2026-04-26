Supérate : más de 3 mil familias participan en encuentros en Dajabón y Montecristi

Más de 3 mil personas se congregaron este sábado en las provincias de Dajabón y Montecristi para participar en encuentros territoriales organizados por la Dirección de Desarrollo Social Supérate, en una jornada que la institución describió como un ejercicio de "escucha activa" con las familias beneficiarias de sus programas de subsidios.

La actividad, que contó con la presencia de legisladores, alcaldes y funcionarios regionales, forma parte de una estrategia de acercamiento que la entidad gubernamental destacó ha venido desplegando en distintos puntos del país desde principios de año.

Una apuesta por el territorio frente a la gestión de escritorio

La directora general de Supérate, Mayra Jiménez, encabezó ambos actos y planteó la iniciativa como una ruptura con el modelo tradicional de administración centralizada de los programas sociales.

"Estos espacios se conciben como un ejercicio de escucha activa y diálogo social. No solo refuerzan la transparencia y legitimidad de la gestión pública, sino que también permiten reafirmar nuestro compromiso con el bienestar familiar bajo un enfoque de derechos y equidad", sostuvo Jiménez ante los asistentes.

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El encuentro en Dajabón se realizó en la Escuela La Altagracia, mientras que el de Montecristi tuvo lugar en el Multiuso Ramón Montante Castillo. En ambos espacios, los beneficiarios expresaron sus inquietudes y valoraron el impacto de los subsidios recibidos, según informó la institución en una nota de prensa.

El peso de los subsidios en el Noroeste

Las cifras que maneja Supérate en estas dos provincias revelan la magnitud de la dependencia de los hogares de la región respecto a los programas estatales. En Dajabón y Montecristi, la institución reporta un total de 36 mil 557 familias beneficiarias, distribuidas de la siguiente manera:

Aliméntate (seguridad alimentaria): 36,058 familias

(seguridad alimentaria): 36,058 familias Bonogás (subsidio al gas licuado): 31,897 familias

(subsidio al gas licuado): 31,897 familias Bonoluz (subsidio a la electricidad): 19,239 familias

(subsidio a la electricidad): 19,239 familias Aprende (incentivo educativo): 1,602 hogares

(incentivo educativo): 1,602 hogares Avanza (apoyo a la trayectoria educativa): 2,159 familias

Además, programas focalizados como Supérate Mujer y los dirigidos a familias con niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad completan la oferta institucional en la zona.

La presencia de Senasa, un dato que no es menor

En ambas jornadas participó el Seguro Nacional de Salud (Senasa), que aprovechó los encuentros para inscribir a nuevos beneficiarios y entregar carnés.

Este detalle revela que una parte de los asistentes aún no contaba con cobertura de salud formal, lo que habla de los niveles de exclusión que persisten en estas provincias fronterizas.

Una estrategia que se repite en todo el país

Los encuentros del Noroeste no son un hecho aislado. A finales de marzo, Supérate realizó jornadas similares en el sector Capotillo, en el Distrito Nacional, y en Boca Chica, donde reunió a más de mil beneficiarios.

La institución, que cumplió su primer aniversario en marzo de 2026, ha convertido estos encuentros territoriales en una de sus principales herramientas de gestión y visibilidad.

A nivel nacional, Supérate impacta a más de 1.5 millones de hogares y ha capacitado a más de 200 mil personas desde su creación en 2021, según datos de la propia institución.

Sin embargo, analistas han señalado que los efectos de las transferencias monetarias sobre la pobreza tienden a diluirse cuando los hogares dejan de recibirlas, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo a largo plazo.

Presencia política en los actos

La convocatoria en ambas provincias atrajo a una nutrida representación del poder político local. En Dajabón estuvieron presentes el senador Manuel Rodríguez, la diputada Daritza Zapata, el diputado Adelso de Jesús, y los alcaldes de varios municipios de la provincia.

En Montecristi, participaron el senador Bernardo Alemán Rodríguez, la diputada Johanny Martínez y la alcaldesa Eridania Castro, entre otros funcionarios.

La presencia masiva de legisladores y alcaldes en actos de entrega y diálogo de programas sociales es un patrón recurrente en la gestión de Supérate, que ha generado debate sobre los límites entre la política pública y el uso electoral de los subsidios estatales.

Contexto

Supérate fue creado mediante el Decreto 377-21 durante el gobierno del presidente Luis Abinader como el principal instrumento de protección social del Estado dominicano. Integra transferencias monetarias condicionadas con acompañamiento socioeducativo y vinculación a servicios públicos.

Según estimaciones oficiales, la pobreza general en el país cayó de 30.7% en 2021 a 19.0% en 2024, aunque expertos advierten que parte de esa reducción responde directamente a los subsidios y no necesariamente a mejoras estructurales en los ingresos de los hogares.

Fuentes

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