El exteniente coronel de la Policía Nacional Hans Wender Lluberes Sánchez se quitó la vida en la cárcel de San Luis, en Santo Domingo Este, según informaciones obtenidas por Acento. El militar retirado se ahorcó en su celda apenas días después de ser condenado a 30 años de prisión por encabezar una red internacional de narcotráfico.

La muerte se produjo en circunstancias que las autoridades penitenciarias aún no han confirmado oficialmente. Acento trabaja en la verificación de los detalles con fuentes del sistema penitenciario y el Ministerio Público.

La condena que antecedió al suicidio

El pasado 21 de abril de 2026, el Segundo Tribunal Colegiado del distrito judicial de Santo Domingo Este dictó sentencia contra Lluberes Sánchez: 30 años de prisión —la pena máxima contemplada por la ley dominicana— y una multa de RD$50 millones a favor del Estado. El tribunal, presidido por la jueza Josefina Ubiera Guerrero, lo halló culpable de ser el cabecilla de una organización criminal integrada por dominicanos y venezolanos.

El caso se remonta a 2015, cuando agentes antinarcóticos incautaron 450 paquetes de cocaína con un peso de 454 kilogramos en el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA). El alijo fue uno de los más significativos detectados en ese punto de entrada al país.

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De oficial a fugitivo

Lluberes Sánchez ostentaba el rango de teniente coronel de la Policía Nacional cuando estalló el escándalo. Lejos de enfrentar la justicia, huyó a Estados Unidos tras el decomiso, donde permaneció durante seis años. Fue deportado desde territorio norteamericano, apresado a su llegada a República Dominicana y sometido a proceso judicial que culminó con la condena máxima.

Su caso se convirtió en uno de los más emblemáticos de la lucha contra la corrupción policial y el narcotráfico en el país, al evidenciar cómo miembros de las fuerzas del orden podían operar como cabecillas de redes criminales internacionales.

Un desenlace que abre interrogantes

Hasta el momento de publicación de esta nota, ni la Dirección General de Prisiones ni el Ministerio Público se habían pronunciado oficialmente sobre el hecho. Acento continúa la cobertura de este caso y actualizará la información a medida que las autoridades se pronuncien.

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