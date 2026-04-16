Supérate es el programa de subsidios sociales del Gobierno dominicano que cada mes transfiere dinero directamente a más de un millón de familias en todo el país. Los fondos llegan a una tarjeta y se pueden usar en supermercados, colmados afiliados y cajeros automáticos. Si ya eres beneficiario o quieres saber si puedes serlo, esta guía te explica todo lo que necesitas saber en tres pasos.

Cuándo caen los montos

Los subsidios de Supérate se transfieren de forma mensual a la tarjeta de cada beneficiario. Las fechas exactas de acreditación varían según el programa y la zona de residencia, por lo que se recomienda estar pendiente a las notificaciones oficiales de la Dirección de Desarrollo Social Supérate o consultar directamente en los puntos de atención habilitados.

Una forma rápida de verificar si ya tienes fondos disponibles es a través del portal gob.do/servicios/consultas-superate, donde puedes consultar el estado de tu cuenta con solo ingresar tu número de cédula.

También puedes acudir a cualquier cajero automático o punto de venta afiliado para verificar el saldo de tu tarjeta Supérate sin necesidad de hacer fila en una oficina.

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Cuánto me toca

El monto que recibes depende del programa al que estés inscrito. Estos son los subsidios vigentes:

Aliméntate: RD$ 1,600 mensuales para cubrir necesidades básicas de alimentación. Es el subsidio con mayor cobertura: al cierre del cuarto trimestre de 2025, más de 1.4 millones de hogares lo recibían, lo que equivale al 38.5% de los hogares del país.

BonoGas: subsidio para el consumo de gas licuado de petróleo (GLP) en el hogar.

BonoLuz: apoyo para el pago del servicio eléctrico.

Aprende: transferencia dirigida a niños, niñas y jóvenes en edad escolar para incentivar la permanencia en el sistema educativo.

Avanza: complemento educativo para estudiantes en niveles superiores del sistema escolar.

Supérate Mujer: apoyo económico orientado a mujeres en situación de vulnerabilidad.

Fondo de Discapacidad: asistencia para personas con algún tipo de discapacidad.

Una familia que recibe varios de estos subsidios de forma simultánea puede acumular un apoyo mensual que representa un alivio real en su presupuesto, especialmente en rubros como alimentación, energía y educación, que concentran buena parte del gasto de los hogares de menores ingresos.

Cómo lo consigo

Si aún no eres beneficiario y crees que cumples con las condiciones, estos son los pasos para acceder:

Verifica si estás en el Registro Único de Beneficiarios (SIUBEN). Este registro es la puerta de entrada al sistema de protección social. Puedes consultar tu situación en www.gob.do o en las oficinas de Supérate más cercanas a tu comunidad.

Reúne los documentos básicos. Por lo general se requiere cédula de identidad vigente, comprobante de residencia y, en algunos casos, documentos que acrediten la composición del núcleo familiar.

Acude a una oficina de Supérate o a un encuentro territorial. La Dirección de Desarrollo Social realiza jornadas periódicas en distintos municipios del país para orientar a los ciudadanos, actualizar datos y recibir solicitudes. Estas jornadas se anuncian en los canales oficiales de la institución.

Espera la evaluación socioeconómica. Una vez registrada la solicitud, el equipo técnico evalúa las condiciones del hogar para determinar la elegibilidad y los programas a los que aplica.

Retira tu tarjeta Supérate. Si eres aprobado, recibirás una tarjeta con la que podrás cobrar los subsidios en puntos autorizados, supermercados y cajeros automáticos de la red habilitada.

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