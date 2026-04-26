La empresa GoldQuest Mining manifestó su apertura a la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) en el Suroeste del país, con el acompañamiento de sectores ambientales, académicos y sociales, con el objetivo de que cualquier decisión se adopte de manera consensuada, con rigor técnico y sustentada en evidencia científica.

La compañía indicó que, aunque esta evaluación complementaria no es un requisito legal, respalda su realización como una herramienta para fortalecer la transparencia y la legitimidad en torno al Proyecto Romero.

El CEO de la empresa, Luis Santana, señaló que este tipo de evaluaciones, planteadas por sectores científicos y académicos, pueden elevar la discusión hacia un plano más técnico y basado en datos.

“Reiteramos que el Proyecto Romero es un modelo de minería diferente, responsable, moderno y de bajo impacto. En ese contexto, entendemos que han surgido inquietudes y consideramos que eso es natural cuando se trata de temas sensibles como el agua y el medio ambiente”, expresó.

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Añadió que la empresa mantiene una actitud de diálogo, apertura y transparencia, y valoró la propuesta de distintos sectores a favor de una evaluación estratégica que aporte una visión integral del territorio.

Evaluación complementaria y cumplimiento legal

Santana explicó que la Evaluación Ambiental Estratégica puede desarrollarse de manera complementaria, sin sustituir ni interferir con el proceso formal del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, el cual se realiza conforme a la Ley 64-00 y estándares internacionales.

Recordó que en julio de 2025 la empresa solicitó la participación de la Academia de Ciencias de la República Dominicana como observadora en el proceso, lo que dio lugar a una comisión técnica de especialistas.

Asimismo, reiteró la invitación abierta a universidades, organizaciones ambientales, líderes religiosos y comunidades a integrarse a los estudios, los cuales se desarrollan bajo estándares como los de la International Finance Corporation (IFC).

Indicó que estos trabajos cuentan con el respaldo de firmas internacionales como AECOM, con presencia en más de 150 países.

Proyecto minero y protección del agua

Durante una rueda de prensa, Santana explicó que el Proyecto Romero ha sido concebido como una operación 100 % subterránea, descartando la minería a cielo abierto.

Señaló que el proyecto tiene una vida útil estimada de ocho años, durante los cuales se producirían aproximadamente un millón de onzas de oro, plata y cobre.

Afirmó que el proyecto no contempla el uso de cianuro ni mercurio, ni la construcción de presas de colas, elementos que históricamente han generado preocupación en la industria minera.

El ejecutivo destacó que la protección del agua en la provincia San Juan es una prioridad estratégica y aseguró que estudios técnicos indican que la operación no afectará el río San Juan, sus afluentes ni la presa de Sabaneta.

Además, informó que la empresa ha desarrollado un Plan Integral de Manejo de la cuenca media del río San Juan, con una inversión estimada de US$11 millones y una duración de cinco años.

“Nuestro compromiso es claro: cero impacto negativo sobre los recursos hídricos”, enfatizó.

Impacto económico y desarrollo local

Santana también destacó el impacto económico del proyecto, indicando que podría generar hasta US$3,500 millones en exportaciones y aportes fiscales cercanos a US$1,000 millones, con una inversión inicial superior a US$400 millones.

Agregó que el proyecto contempla aportes directos a la provincia San Juan, incluyendo el 5 % de los beneficios establecido en la ley y un 8 % adicional como contribución voluntaria, lo que representaría unos US$326 millones durante la vida útil de la mina.

Estos recursos serían administrados por un consejo de desarrollo local integrado por distintos sectores.

Asimismo, subrayó que el proyecto generaría miles de empleos directos e indirectos y dinamizaría sectores como comercio, transporte, servicios y agricultura.

Iniciativas comunitarias

La empresa informó que desarrolla iniciativas en comunidades como Hondo Valle, La Higuera y La Ciénega, incluyendo acceso a agua potable, construcción de más de 400 pisos de cemento, así como infraestructura comunitaria como una clínica rural, una escuela y un acueducto que beneficia a unas 50 familias.

También destacó programas de reforestación, con más de 70,000 árboles sembrados, educación ambiental, apoyo a una cooperativa de pescadores de Sabaneta y becas universitarias para jóvenes de la zona.

Finalmente, Santana indicó que cerca del 50 % de los accionistas de la empresa son dominicanos, lo que, según afirmó, refuerza el compromiso con el desarrollo responsable del país.

“Estamos comprometidos con que este proyecto sea un referente de minería responsable en la República Dominicana, basado en la protección del agua, la transparencia y el rigor técnico”, concluyó.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más