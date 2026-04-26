El canciller dominicano Roberto Álvarez recibirá este martes 28 de abril a su homólogo español José Manuel Albares en una visita que va más allá del protocolo bilateral: la escala en Santo Domingo forma parte de una gira regional que España desplegó este mismo domingo con el objetivo de posicionar la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid como el gran evento político del otoño.

Una visita que no es solo de cortesía

La reunión en la Cancillería dominicana está enmarcada en un movimiento diplomático de mayor alcance. Según informó Europa Press, Albares partió este domingo hacia Puerto Rico —primera parada de la gira— y desde allí viajará a Santo Domingo el martes, antes de continuar a México.

El telón de fondo es la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre de 2026 bajo el lema "Iberoamérica. Juntos construimos nuestra comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo". España necesita que sus socios caribeños y latinoamericanos lleguen a esa cita con compromisos sólidos, y esta gira es parte de ese trabajo de construcción.

La visita a Santo Domingo también responde a la reciprocidad diplomática: en mayo de 2025, ambos cancilleres se reunieron en Madrid, ocasión en la que firmaron el Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible España-República Dominicana 2025-2029, un acuerdo que comprometió 123 millones de dólares en cooperación, 40 de ellos no reembolsables.

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Agenda en la Cancillería: reunión de trabajo y rueda de prensa conjunta

El programa previsto para el martes incluye los saludos protocolares de rigor, seguidos de una reunión de trabajo entre ambas delegaciones y una conferencia de prensa conjunta en la que se informará sobre los temas abordados.

Albares llegará acompañado por la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe, Susana Sumelzo, y por la embajadora de España en el país, Lorea Arribalzaga, además de otros funcionarios de su cartera.

Del lado dominicano, el canciller Álvarez estará flanqueado por los viceministros Francisco Caraballo, Rubén Silié y Opinio Díaz.

El peso de la cooperación bilateral

La relación entre República Dominicana y España no es nueva. El acuerdo firmado en mayo de 2025 —durante el encuentro previo de ambos cancilleres en Madrid— definió tres ejes de trabajo para el período 2025-2029: el fortalecimiento del Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos; la mejora de las condiciones laborales y el acceso a educación técnico-profesional con enfoque de género; y la gestión sostenible del territorio, con énfasis en agua, saneamiento y resiliencia climática.

Ese Marco de Asociación, suscrito en la X Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Dominicana de Cooperación, es el instrumento que da sustento técnico a la relación bilateral y que esta visita busca, en parte, monitorear y profundizar.

Santo Domingo, escala estratégica en el Caribe

Que España elija a República Dominicana como parada obligatoria en su gira caribeña no es casual. El país es el mayor receptor de cooperación española en la región y uno de los interlocutores más activos del bloque iberoamericano. Su presencia en la cumbre de noviembre —y el nivel de compromiso con la agenda que Madrid proponga— tiene peso político propio.

La visita de Albares, en ese sentido, es también una señal: España quiere llegar a noviembre con la región alineada, y el Caribe hispanohablante es una pieza clave de ese tablero.

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