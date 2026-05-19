El juez Rigoberto Sena de la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este martes una garantía económica consistente de RD$ 300,000 mediante una aseguradora como medida de coerción contra Jaime Gabriel Vizcaíno, conocido como “Gabriel Deportes”, imputado por presunta violencia de género en perjuicio de su expareja sentimental, Macier Guerra Valenzuela.

Jaime Gabriel Vizcaíno, conocido como “Gabriel Deportes”

El magistrado además dispuso impedimento de salida del país, presentación periódica ante las autoridades, orden de alejamiento y la asistencia obligatoria a charlas de conducta.

Tras la audiencia, la presunta víctima expresó su inconformidad con la medida y cuestionó la respuesta del sistema judicial frente a los casos de violencia contra la mujer.

El sistema siempre le falla a las mujeres, manifestó, al señalar que en lo que va de año se han registrado múltiples feminicidios presuntamente cometidos por parejas o exparejas.

Teme por su vida

Horas antes del conocimiento de la medida de coerción, Guerra Valenzuela había declarado que temía por su vida, asegurando que la situación se agravó luego de la ruptura de la relación y que el imputado habría intentado persuadirla para retirar una denuncia presentada en 2024.

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Según su versión, el pasado 8 de mayo Vizcaíno se presentó sin previo aviso en su residencia y habría utilizado a la hija de 10 años de la denunciante para comunicarse con ella y lograr que saliera a conversar.

La mujer también criticó la demora en la ejecución de una orden de arresto emitida previamente, afirmando que durante ese período se sintió vulnerable y sin la protección necesaria por parte de las autoridades.

Asimismo, sostuvo que durante la relación fue víctima de agresiones físicas, violencia psicológica y otras formas de maltrato, denuncias que forman parte de la investigación que llevan a cabo las autoridades competentes.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más