La Junta Central Electoral (JCE) entregó en Washington la primera cédula en el exterior a la embajadora dominicana en Estados Unidos, María Isabel Castillo Báez, quien destacó que este nuevo documento de identidad cumple con estándares internacionales.
También fue entregada la nueva cédula a la embajadora de la República Dominicana ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Mayerlin Roseiby Cordero Díaz, y a la embajadora alterna de República Dominicana ante la OEA, Ana del Rosario Castellano de Krawinkel.
Asimismo, la comisión de la JCE realizó la entrega de la nueva cédula a los cónsules dominicanos en New York y New Jersey, Jesús Vásquez Martínez y José Santana Suriel, respectivamente.
Esta ruta de trabajo contempló encuentros relacionados al desarrollo del proceso de entrega de la nueva cédula, jornada en la que Román Jáquez Liranzo, Fernández Guzmán y Sepúlveda, continuaron la entrega del documento de identidad a representantes y delegados de partidos políticos, así como otras personas residentes en dichas demarcaciones.
Nueva cédula implica depuración del registro civil y el padrón electoral
El presidente de la Junta Central Electoral destacó durante sus palabras que la renovación del documento de identidad implica una depuración rigurosa y exhaustiva del registro civil y del padrón electoral.
“Por ejemplo, aquí en el exterior, con la entrega de esta primera cédula, inicia el padrón electoral en la ciudad de Nueva York, lo propio va a ocurrir en las distintas ciudades del exterior en las tres circunscripciones que complementan la dominicanidad electoral.
Recordó que la entrega en el exterior de la nueva cédula será por citas y sin importar el mes de cumpleaños, resaltando que otro elemento es que en el exterior el ciclo de entrega culmina en enero de 2028.
Jáquez Liranzo convocó a la comunidad dominicana a hacer sus respectivas citas para que puedan obtener la nueva cédula a partir del 20 de mayo, fecha en la que inicia la ejecución plena en el extranjero y llamó a los dominicanos y dominicanas a ser pacientes y a comprender el proceso, porque a días de habilitar las citas ya habían pautadas más de 22 mil.
Noticias relacionadas
Nueva cédula: vendas transparentes de la desinformación
JCE extiende plazo para nacidos en abril mientras los de mayo ya entran al proceso: ¿Qué implicaría esta decisión?
JCE extiende plazo para renovación de cédula a nacidos en abril hasta el 11 de mayo en medio de quejas por el proceso
La nueva cédula no podrá tener la palabra “viudo”/ "viuda": esta es la explicación legal de la JCE
Compartir esta nota