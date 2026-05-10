La Junta Central Electoral (JCE) entregó en Washington la primera cédula en el exterior a la embajadora dominicana en Estados Unidos, María Isabel Castillo Báez, quien destacó que este nuevo documento de identidad cumple con estándares internacionales.

También fue entregada la nueva cédula a la embajadora de la República Dominicana ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Mayerlin Roseiby Cordero Díaz, y a la embajadora alterna de República Dominicana ante la OEA, Ana del Rosario Castellano de Krawinkel.

Asimismo, la comisión de la JCE realizó la entrega de la nueva cédula a los cónsules dominicanos en New York y New Jersey, Jesús Vásquez Martínez y José Santana Suriel, respectivamente.

Esta ruta de trabajo contempló encuentros relacionados al desarrollo del proceso de entrega de la nueva cédula, jornada en la que Román Jáquez Liranzo, Fernández Guzmán y Sepúlveda, continuaron la entrega del documento de identidad a representantes y delegados de partidos políticos, así como otras personas residentes en dichas demarcaciones.

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1 de 3 | Una comisión encabezada por Román Andrés Jáquez Liranzo realizó encuentros en Washington, Nueva York y Nueva Jersey, donde además entregó el nuevo documento a representantes diplomáticos, cónsules y delegados de partidos políticos. 2 de 3 | Jáquez Liranzo explicó que la renovación implica una depuración rigurosa del registro civil y del padrón electoral, al tiempo que llamó a la diáspora a agendar citas, proceso que ya supera las 22 mil solicitudes. 3 de 3 | La Junta Central Electoral inició en Estados Unidos la primera etapa focalizada para la entrega de la nueva cédula a dominicanos residentes en el exterior, como parte del proceso que comenzará plenamente el 20 de mayo.

Nueva cédula implica depuración del registro civil y el padrón electoral

El presidente de la Junta Central Electoral destacó durante sus palabras que la renovación del documento de identidad implica una depuración rigurosa y exhaustiva del registro civil y del padrón electoral.

“Por ejemplo, aquí en el exterior, con la entrega de esta primera cédula, inicia el padrón electoral en la ciudad de Nueva York, lo propio va a ocurrir en las distintas ciudades del exterior en las tres circunscripciones que complementan la dominicanidad electoral.

Recordó que la entrega en el exterior de la nueva cédula será por citas y sin importar el mes de cumpleaños, resaltando que otro elemento es que en el exterior el ciclo de entrega culmina en enero de 2028.

Jáquez Liranzo convocó a la comunidad dominicana a hacer sus respectivas citas para que puedan obtener la nueva cédula a partir del 20 de mayo, fecha en la que inicia la ejecución plena en el extranjero y llamó a los dominicanos y dominicanas a ser pacientes y a comprender el proceso, porque a días de habilitar las citas ya habían pautadas más de 22 mil.

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