San Francisco de Macorís fue, una vez más, tierra de primeras. Este domingo 12 de abril —día en que la Junta Central Electoral (JCE) dio inicio formal al proceso masivo de renovación de la cédula de identidad y electoral—, la arquitecta Zamira A. Asilis Chaljub se convirtió en la primera ciudadana del país en obtener el nuevo documento, una pieza elaborada en policarbonato con chip, código QR y más de 100 elementos de seguridad que moderniza la identificación de más de 9.4 millones de dominicanos.

Con esta acto simbólico, coordinado por el organismo oficial, también se reinicia la historia. Las dominicanas debieron vindicar por más de dos décadas –entre 1920 y 1942– para ser consideradas ciudadanas, con derechos civiles y políticos; interpelar el ejército ocupacionista estadounidense (1916-1924), mostrar garantías que podían ser ciudadanas a través de la escuela, la familia y las primeras profesiones (farmacéuticas, médicas y abogadas), y hasta participar en un voto ensayo (en 1934) para obtener mediante un referéndum el "permiso" de ejercer derechos por el tirano Rafael Leónidas Trujillo.

Es, entonces, un hito que la primera persona civil en obtener la cédula de identidad, fuera de los actos oficiales y las bien orquestadas entregas al liderazgo político y de los medios de comunicación, sea una mujer. Y por eso la escogencia ha sido la de una de las pioneras de la arquitectura -profesión que apenas hace un lustro empieza a feminizarse- como un paso de un avance que aun debe ser mayor. ¿Quién es Zamira Asilis Chaljub, la primera ciudadana, no oficialista, en obtener la nueva cédula dominicana?

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Una vida construida sobre pilares sólidos

Oriunda de San Francisco de Macorís, Zamira Asilis Chaljub ingresó en 1973 a la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), de donde egresó como arquitecta en 1980. Desde entonces, su vida profesional se convirtió en una arquitectura en sí misma: cuidadosamente diseñada, con bases firmes y una vocación permanente por el servicio público.

Su formación académica no se detuvo en el pregrado. Realizó un Postgrado en Gestión Cultural en la UASD, una Maestría en Alta Gerencia en INTEC-UCNE y un Doctorado en Liderazgo Educacional en la NOVA Southeastern University de Miami, Florida. Su tesis doctoral —"Plan Para Mejorar el Aprovechamiento de los Estudiantes en Historia de la Arquitectura"— obtuvo un Premio Internacional por sus hallazgos y su innovadora metodología. Completó su perfil académico con una Maestría Internacional en Gestión Universitaria (MIGU), otorgada por el MESCYT y la Universidad de Alcalá de Henares, España.

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Cuatro décadas en las aulas y la gestión universitaria

Desde 1985 hasta 2002, Asilis Chaljub ejerció como docente en el área de Ciencias Sociales, siendo reconocida en 1999 como Profesora Distinguida de la Facultad de Ciencias Sociales. Ese mismo año y en 2010 fue elegida Profesora del Año en la Universidad Católica Nordestana (UCNE), institución donde también ocupó la distinción de Profesora Distinguida de la Escuela de Arquitectura, además de ser reconocida por el ENEFA en la UCATECI en 2011.

Su carrera en la gestión universitaria dentro de la UCNE abarca décadas de liderazgo: fue Directora de Ciclo Básico (1982-1986), Directora de Planificación (1987-1992), Directora de la Escuela de Arquitectura (2001-2009), Vicerrectora Académica (2009-2013) y, desde septiembre de 2013, Vicerrectora de Postgrado, Investigación y Extensión.

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Voz en los foros internacionales

Su expertise la llevó a participar como conferencista en escenarios de alcance regional y global: el CLEFA en Argentina (2009), el Congreso Iberoamericano de Mujeres Ingenieras, Arquitectas y Agrimensoras (2000 y 2012 en República Dominicana; 2014 en Panamá), y el ICOMOS en Costa Rica (1985), México (2002) y Santo Domingo (2010), entre otros.

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Legado en piedra y en cultura

Entre sus logros más destacados figura la fundación de la Escuela de Arquitectura de la Facultad de Ingeniería de la UCNE en el año 2000, hito por el que recibió un reconocimiento especial. También presidió el ENEFA (Encuentro Nacional de Escuelas y Facultades de Arquitectura de la República Dominicana) en 2009 y representó al área del Caribe en el Consejo Latinoamericano de Escuelas y Facultades de Arquitectura (CLEFA).

Su huella se extiende más allá de las aulas: fue Presidenta de la Regional Nordeste del CODIA, Presidenta del Centro de la Cultura de San Francisco de Macorís, Directora Regional de Patrimonio Monumental y responsable del diseño y remodelación de la Catedral Santa Ana de su ciudad natal.

No obstante, el hito que se logra con una de las madres de la arquitectura dominicana debe trascender a las cámaras y a los espacios controlados. Se espera de que más de más de 4.3 millones de mujeres que estaban registradas con edad para votar, lo que representa aproximadamente el 51% del padrón electoral, acudan a los centros de cedulación, y deben reconocer no solo el nuevo documento, también a las que hicieron posible que hoy se les entregue en esa genealogía que debemos narrar con orgullo.

Elvira Lora Subdirectora Periodista especialista en investigación, documentación y derechos humanos. Doctora en Periodismo & Comunicación de la #UAB. Productora transmediática y fundadora de una plataforma de periodismo feminista Ciudadanía Fémina. Ver más