Ciudadanos y ciudadanas que acudieron desde tempranas horas a los centros de servicio continuo para la renovación de la cédula de identidad denunciaron retrasos, desorganización y falta de control en el proceso de atención.

De acuerdo con los usuarios, aunque el servicio se ofrece bajo la modalidad de orden de llegada, no hay personal asignado para organizar las filas, por lo que son los propios ciudadanos quienes intentan llevar el control, generando confusión y malestar.

Gerardo Farrell expresó su inconformidad al señalar que ni siquiera las personas de la tercera edad han recibido atención prioritaria.

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“Hay envejecientes esperando desde temprano y no los atienden”, afirmó.

En tanto, Juan Justo de los Santos Sánchez denunció presuntas irregularidades en el proceso, al asegurar que algunos funcionarios y empresarios están siendo atendidos de manera preferencial al ingresar por una puerta distinta a la del público general.

Las quejas surgen a pesar de que las autoridades han informado que los centros operan las 24 horas del día, los siete días de la semana. Según lo establecido, la atención regular se realiza de 7:00 de la mañana a 11:00 de la noche para quienes renuevan su cédula en el mes de su cumpleaños, mientras que en horario nocturno, de 11:00 p. m. a 7:00 a. m..

El servicio también se brinda con cita previa, gestionada a través de la página web de la Junta Central Electoral (JCE), sin importar el mes de nacimiento, pero pocos ciudadanos y ciudadanas lo conocen, de acuerdo a lo señalado a Acento.com.do, en la oficialía de la JCE en La Feria de Santo Domingo.

Las personas denunciantes hicieron un llamado a las autoridades para que organicen el proceso y garanticen un trato equitativo para toda la ciudadanía.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más