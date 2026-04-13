No es un documento aparte. No hay que tramitarla por separado. La identidad digital —también llamada cédula digital— es el conjunto de datos y credenciales electrónicas que permiten identificar y verificar a una persona dentro del entorno digital. En términos simples: es tu cédula física, pero disponible en tu teléfono celular.

Así lo explicó el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Andrés Jáquez Liranzo: "Usted no va a tener que hacer una cédula digital. Tiene que tener primero la cédula física y, posteriormente, cuando la JCE haga el anuncio correspondiente, usted podrá tenerla en su celular".

El orden es claro: primero la cédula física nueva, después la identidad digital. Es decir, sin el documento físico actualizado, no habrá acceso a la versión móvil.

¿Cuándo llegará la cédula digital al celular?

La JCE no ha fijado una fecha exacta, pero Jáquez Liranzo confirmó que la identidad digital estará disponible "en los próximos meses", una vez que la institución haga el anuncio oficial. El proceso de cedulación masiva comenzó formalmente el 12 de abril de 2026, con más de 190 centros habilitados en todo el país y una convocatoria escalonada por mes de cumpleaños para atender a los más de 9.4 millones de ciudadanos habilitados.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La recomendación de la JCE es clara: renovar la cédula física cuanto antes para estar listo cuando llegue la versión digital.

Lee más: Ya no tendrás que llevarla en la galería: la nueva cédula contará con app oficial para el celular.

Para qué sirve: los usos de la identidad digital

Jáquez Liranzo detalló que la cédula digital tendrá aplicaciones en múltiples sectores:

Sector financiero : bancos, cooperativas y asociaciones podrán verificar identidades de forma instantánea y segura.

bancos, cooperativas y asociaciones podrán verificar identidades de forma instantánea y segura. Sector salud : validación de servicios médicos y prescripción de medicamentos a través de las ARS.

validación de servicios médicos y prescripción de medicamentos a través de las ARS. Telecomunicaciones : activación de líneas y portabilidad numérica.

activación de líneas y portabilidad numérica. Educación : emisión de diplomas y certificaciones académicas.

emisión de diplomas y certificaciones académicas. Contratos y transacciones digitales : gracias a la firma electrónica incorporada en el chip, cada ciudadano podrá firmar documentos legales desde su dispositivo.

gracias a la firma electrónica incorporada en el chip, cada ciudadano podrá firmar documentos legales desde su dispositivo. Documento de viaje : la nueva cédula física también funcionará como pasaporte en países con acuerdos bilaterales con República Dominicana, lo cual se anunciará próximamente.

El chip: ¿de qué se salvan los dominicanos y las dominicanas?

Uno de los puntos más debatidos fue la incorporación del chip. El presidente de la JCE fue enfático y pedagógico: "Este es un chip de identidad. No es un chip satelital ni es un chip georeferencial. Que conste".

El chip está incrustado dentro de las nueve láminas de policarbonato que componen la nueva cédula —invisible a simple vista— y cumple tres funciones principales:

Almacena y protege la información mediante criptografía avanzada. Evita la clonación y la falsificación del documento. Habilita la firma digital de cada ciudadano para contratos y trámites electrónicos.

La nueva cédula pasa de unas 20 medidas de seguridad del documento actual a más de 100, incluyendo grabado láser y código QR mejorado, destacó el presidente de la JCE.

Lee más: Conoce los detalles ocultos y novedosos de la nueva cédula dominicana.

Cómo protege la nueva cédula contra el fraude digital

La combinación de chip criptográfico, firma electrónica e identidad digital forma un escudo contra las formas más comunes de fraude en el entorno digital dominicano:

Suplantación de identidad

Con el sistema actual, falsificar o clonar una cédula es técnicamente posible. El chip con criptografía hace que cada documento sea único e irreplicable: si alguien intenta usar una cédula falsa en un banco o plataforma digital, el sistema lo detectará de inmediato.

Fraude financiero

El director de Cedulación de la JCE, Américo Rodríguez, explicó al sector bancario que la nueva cédula "mejorará la autenticación e identidad, reduciendo riesgos y facilitando servicios financieros". Los bancos y cooperativas ya están adaptando sus sistemas internos para leer el chip y validar identidades en tiempo real.

Falsificación de documentos

La firma digital incorporada en el chip permite que contratos, diplomas y prescripciones médicas firmados electrónicamente tengan validez legal y sean verificables. Esto elimina el mercado de documentos falsificados para trámites que hoy dependen de firmas físicas.

Phishing y robo de credenciales

Al tener una identidad digital vinculada a un chip físico —que el ciudadano porta en su celular— se añade una capa de autenticación de dos factores: algo que sabés (tus datos) y algo que tenés (el chip). Eso dificulta enormemente los ataques de phishing.

Lo que hay que saber antes de ir a renovar

La cédula física nueva es obligatoria para votar en las primarias del 27 de octubre y en las elecciones generales de 2028 .

. La cédula digital no reemplaza a la física para el voto .

. El proceso de renovación es gratuito para la mayoría de los ciudadanos.

Hay más de 190 centros de cedulación habilitados con horarios extendidos. Consultá horarios y centros.

con horarios extendidos. Consultá horarios y centros. El proceso se organiza por mes de cumpleaños para evitar aglomeraciones.

Lee más: Conoce cuánto cuesta modernizar tu identidad en RD.

La cobertura de Acento.com.do te ayudan a completar el panorama

Elvira Lora Subdirectora Periodista especialista en investigación, documentación y derechos humanos. Doctora en Periodismo & Comunicación de la #UAB. Productora transmediática y fundadora de una plataforma de periodismo feminista Ciudadanía Fémina. Ver más