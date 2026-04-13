Entre turnos y citas: usuarios enfrentan confusión en renovación de la cédula

Situaciones en el recorrido de varios centros de cedulación evidenciaron confusión entre los ciudadanos sobre el proceso de renovación del documento de identidad.

En el Centro de Expedición de Actas y Cédulas de Plaza Central, usuarios reportaron dudas debido a las distintas modalidades de atención implementadas.

Centro de Expedición de Actas y Cédulas de Plaza Central

Según explicaciones ofrecidas, existen centros continuos que trabajan 24 horas, pero a partir de las 11:00 de la noche solo atienden con cita previa y sin importar el mes de cumpleaños. También están los centros de alto servicio que operan sin cita, pero organizados por mes de cumpleaños.

Centros de servicio continuos operarán las 24 horas

Los centros de servicio continuos operarán las 24 horas en localidades como La Feria, Las Américas, Herrera, San Cristóbal, Santiago de los Caballeros, La Vega, La Romana y Barahona.

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Estos centros brindarán atención de lunes a viernes, así como fines de semana y días feriados, bajo el siguiente esquema: por mes de cumpleaños, en horario de 7:00 de la mañana a 11:00 de la noche; y sin importar el mes de nacimiento, mediante cita previa, en el horario de 11:00 de la noche a 7:00 de la mañana.

Centros que requieren cita

En cuanto a los centros que requieren cita, durante el horario nocturno (de 11:00 p. m. a 7:00 a. m.) y en los ubicados en plazas comerciales como Ágora Mall, Occidental Mall, Galería 360, Megacentro, Bella Vista Mall y Plaza Central que operan de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, los sábados de 9:00 de la mañana a 7:00 de la noche, y los domingos y días feriados de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Situación presentada

Uno de los ciudadanos, de 75 años, que no quiso ser grabado, expresó que cumplió años en marzo y acudió al centro, denunciando que “están engañando a la población”.

En el lugar, el personal de la Junta Central Electoral brinda asistencia para ayudar a los usuarios a realizar sus citas y ofrecer información, aunque algunos se retiran molestos.

Recomendación de ciudadano

En cuanto al centro ubicado en La Feria, el ciudadano Abel Félix consideró que debe ajustarse el proceso para quienes ya realizaron la captura de datos. Señaló que estas personas están cumpliendo un tiempo innecesario de espera, ya que solo están pendientes de la entrega del plástico. Indicó que en su caso realizó la captura hace aproximadamente tres o cuatro semanas.

Por su parte, Fausta María Vizcaíno informó que tenía una hora esperando y que solo le entregaron un ticket con su número, sin saber por cuál turno iban.

Colegio Dominicano de Periodistas

En el centro que funciona en el Colegio Dominicano de Periodistas, su presidente Luis Pérez explicó que el proceso corresponde a la captación biométrica para los miembros del gremio y asociaciones vinculadas. Indicó que se ha habilitado un calendario y un enlace en plataforma digital donde los participantes seleccionan día y hora.

El proceso inició el viernes 10 y, según explicó, ese día fueron atendidos más de 220 periodistas, aunque el máximo establecido es de 200 por jornada.

Señaló que el procedimiento ha transcurrido con normalidad y que se mantiene el seguimiento desde tempranas horas.

Asimismo, indicó que el proceso se desarrollará durante aproximadamente 15 a 20 días, incluyendo a asociaciones vinculadas.

Reporte de la JCE

En el día de ayer, la Junta Central Electoral informó que, en las primeras 12 horas de la etapa de ejecución plena del cambio de cédula, se asistieron 11,106 personas. De estas, 9,129 recibieron la personalización de su nueva cédula, mientras que a 1,977 se les capturaron los datos biométricos para la posterior entrega del documento.

Fueron habilitados más de 190 centros de cedulación en todo el país. Los centros de servicio continuos operan en La Feria, Las Américas, Herrera, San Cristóbal, Santiago de los Caballeros, La Vega, La Romana y Barahona. Estos funcionan de lunes a viernes, fines de semana y días feriados, atendiendo por mes de cumpleaños de 7:00 a. m. a 11:00 p. m., y sin distinción del mes con cita previa de 11:00 p. m. a 7:00 a. m.

Los únicos centros que requieren cita previa son los centros continuos en horario nocturno (11:00 p. m. a 7:00 a. m.) y los ubicados en plazas comerciales como Ágora Mall, Occidental Mall, Galería 360, Megacentro, Bella Vista Mall y Plaza Central, en los horarios establecidos.

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Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más