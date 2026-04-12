La cédula de identidad y electoral en República Dominicana es el documento que valida la identidad de los ciudadanos y permite su participación en la vida civil, política y económica del país, según explicó el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Andrés Jáquez Liranzo.

Durante el inicio del proceso de emisión del nuevo documento, el funcionario definió la renovación de la cédula como “el proyecto más importante en la historia de nuestra identidad”, al tiempo que subrayó que no se trata de un simple trámite administrativo.

“Es un proyecto de Estado. No es un simple cambio de un plástico”, afirmó, al referirse al alcance de la iniciativa que busca dotar a más de 9 millones de dominicanos de un nuevo documento de identidad.

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¿Qué es la cédula de identidad?

De acuerdo con Jáquez, la cédula es el instrumento que certifica legalmente la identidad de cada ciudadano y permite su interacción con el Estado y la sociedad.

El presidente de la JCE enfatizó que su importancia trasciende la identificación personal, ya que condiciona múltiples aspectos de la vida cotidiana.

“Sin cédula no se pueden realizar las actuaciones del día a día, legales, civiles, políticas, electorales, comerciales, laborales, académicas, gubernamentales, privadas”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que la cédula no solo identifica a la persona, sino que habilita el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes en la vida ciudadana.

Una herramienta para la vida ciudadana

El titular de la JCE explicó que la cédula funciona como el documento base para acceder a servicios, realizar transacciones y participar en procesos institucionales.

Entre sus principales funciones se encuentran:

Validar la identidad ante instituciones públicas y privadas.

Permitir el ejercicio del derecho al voto.

Facilitar trámites legales, financieros y administrativos.

En palabras de Jáquez, el documento es lo que permite a los ciudadanos desenvolverse plenamente en la sociedad, más allá de su función como identificación.

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Una cédula más segura y tecnológica

La nueva versión del documento incorpora mejoras en seguridad y tecnología, con el objetivo de reducir fraudes y aumentar la confiabilidad del sistema de identidad.

Entre sus características destacan:

Material más resistente.

Tecnología avanzada para el registro de datos.

Elementos de seguridad visibles e invisibles.

Integración de datos biométricos.

Estas innovaciones forman parte del proceso de modernización impulsado por la JCE.

Parte de un proyecto de Estado

El funcionario reiteró que la renovación de la cédula responde a una visión estructural del Estado dominicano, vinculada al fortalecimiento del registro civil y la identidad nacional.

“No es un simple documento lo que nos permite la identificación, sino las actuaciones, derechos y deberes de la vida ciudadana”, señaló.

El proceso de renovación inició este 12 de abril de 2026 de forma escalonada en todo el país y se extenderá hasta marzo de 2027, cuando la cédula actual dejará de tener validez.

Con este cambio, la cédula de identidad se convierte en una herramienta no solo para identificar a los ciudadanos, sino para garantizar su participación plena en la vida social, económica y democrática del país.

Escucha completo el discurso del presidente de la Junta Central Electoral, al comenzar de manera masiva la entrega de la nueva cédula de identidad

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más