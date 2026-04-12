La Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) anunció la realización de un conversatorio sobre el nuevo Reglamento de Generación Distribuida, previsto para el 14 de abril de 2026 en Santo Domingo.

El evento iniciará con palabras del presidente de ADIE, José Rodríguez, y tendrá como exposición principal a César Olivero, quien presentará los objetivos, alcance y planes vinculados al nuevo reglamento.

Posteriormente, se desarrollará un panel técnico con la participación de Eduardo Vásquez; Vladimir Santos; Daniel Matich; Carolina León, y la periodista Naironi Viloria.

La generación distribuida ha incrementado su presencia en el sistema eléctrico dominicano en los últimos años, impulsada por la reducción de costos de tecnologías como paneles solares y baterías, así como por el interés de distintos usuarios en producir su propia energía.

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Según ADIE, la nueva regulación introduce cambios en aspectos como la interconexión, la compensación y las responsabilidades técnicas, lo que plantea retos para su implementación y efectos en los distintos segmentos del sistema eléctrico.

Durante el conversatorio se abordará el impacto de estas disposiciones en las áreas de generación, transmisión y distribución, así como las condiciones necesarias para su aplicación sin afectar la estabilidad del sistema eléctrico nacional.

La actividad se llevará a cabo de 9:00 de la mañana a 11:00 en el Hotel Embajador y contará con la participación de más de cien representantes del sector eléctrico nacional, quienes analizarán los alcances de la normativa emitida por la Superintendencia de Electricidad.

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