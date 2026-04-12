La República Dominicana inicia este 12 de abril el proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, con lo que entra en su fase de ejecución un proyecto que ha atravesado varios momentos desde su concepción hasta su implementación.

De la planificación al retraso

El primer paso se sitúa en 2022, cuando la Junta Central Electoral (JCE) aprobó la resolución que establecía la emisión de una nueva cédula y fijaba como fecha de inicio el 17 de agosto de 2024. La decisión marcó el punto de partida formal de un proceso orientado a modernizar el documento de identidad mediante la incorporación de nuevas tecnologías de seguridad y registro biométrico.

Sin embargo, el cronograma inicial no se cumplió. En 2024, la JCE emitió una nueva resolución que extendió la vigencia de la cédula existente y reprogramó el proyecto, lo que constituyó el primer retraso oficial en la ejecución de la iniciativa.

Contratación bajo debate

El proceso avanzó en agosto de 2025 con la adjudicación del contrato al consorcio EMDOC, encargado de suplir los equipos y servicios para la emisión del nuevo documento. Este paso representó el inicio de la fase operativa, aunque no estuvo exento de cuestionamientos públicos, tanto por el monto de la inversión, superior a los RD$3,300 millones, como por el hecho de que solo un oferente resultara habilitado en la licitación.

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Dos meses después, en octubre de 2025, la JCE formalizó la firma del contrato con el consorcio adjudicatario, lo que permitió iniciar la implementación técnica del proyecto. A partir de ese momento, el proceso entró en una etapa de preparación que incluyó la instalación de equipos, adecuación de centros y capacitación del personal.

Pruebas, ajustes y arranque nacional

En diciembre de 2025, el organismo electoral presentó el cronograma oficial de cedulación, en el que se estableció que el proceso se desarrollaría de forma progresiva, organizado por mes de nacimiento, con el objetivo de evitar aglomeraciones y garantizar una transición ordenada. En ese mismo periodo también se dieron a conocer detalles del nuevo documento, incluyendo sus elementos de seguridad.

El año 2026 marcó el inicio de la ejecución. En enero comenzaron las primeras emisiones de la nueva cédula en una fase inicial dirigida al personal de la JCE. Posteriormente, el documento fue entregado al presidente de la República en un acto simbólico que sirvió como lanzamiento oficial del proceso.

Entre febrero y marzo se desarrolló una fase piloto ampliada que incluyó a funcionarios, legisladores, comunicadores y otros sectores. Estas jornadas funcionaron como pruebas operativas del sistema antes de su apertura al público general. Durante este periodo, se evidenciaron algunos retos logísticos, como tiempos de espera prolongados y lentitud en los equipos, aspectos que fueron observados como parte del proceso de ajuste previo a la implementación masiva.

Inicio de la cedulación masiva

Con estos antecedentes, el inicio de la cedulación general este 12 de abril representa el paso a la etapa de mayor alcance del proyecto, en la que se espera impactar a millones de ciudadanos en todo el territorio nacional.

La renovación de la cédula será gratuita y se realizará de manera escalonada hasta marzo de 2027. El acto inaugural del proceso tendrá lugar en el centro de cedulación de San Francisco de Macorís, provincia Duarte, desde donde se dará inicio formal a la jornada a nivel nacional, como parte del despliegue organizado por la Junta Central Electoral.

El proceso se apoyará en una red de más de 190 centros habilitados en todo el país y en el uso de tecnología biométrica para la validación de identidad.

De esta forma, la puesta en marcha de la nueva cédula no solo marca el inicio de un trámite masivo, sino también la culminación de un proceso que ha pasado por etapas de planificación, retrasos, contratación, pruebas y ajustes antes de su ejecución definitiva.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más