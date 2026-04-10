La Junta Central Electoral (JCE) recordó que este domingo 12 de abril inicia oficialmente el proceso de renovación de la cédula de identidad y la cédula de identidad y electoral en todo el territorio nacional.

A partir de esta fecha, la ciudadanía podrá realizar la captura de sus datos biométricos y personales con entrega inmediata del nuevo documento de identidad, proceso que se llevará a cabo por mes de cumpleaños, iniciando con los nacidos en abril.

El acto inaugural de esta etapa se llevará a cabo en el Centro de Cedulación de San Francisco de Macorís, provincia Duarte, a las 8:00 de la mañana.

Para el proceso de renovación de la nueva cédula, la JCE ha dispuesto más de 190 centros de cedulación a nivel nacional para garantizar un proceso ordenado y eficiente.

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Entre las modalidades de centros están: los de servicio estándar (153), de alto servicio (30) y servicio continuo o 24 horas (10), establecidos de esta manera para que el proceso sea fluido y la ciudadanía acuda de manera organizada a obtener la nueva cédula.

Para agendar tu cita puedes acceder a la página www.citas.jce.gob.do y para mayor información oficial puedes obtener las mismas a través de la web www.nuevacedula.jce.gob.do y también ir a la página y plataforma digital oficial de la institución.