El colapso parcial del puente sobre el río Camú, en la carretera turística Luperón, mantiene interrumpido el tránsito entre Santiago y Puerto Plata. La estructura cedió tras las lluvias intensas registradas desde la tarde del sábado, que provocaron el desborde de ríos y afectaciones en varias comunidades.

Autoridades confirmaron que no hay víctimas, pero sí daños significativos en la vía. Equipos de la Defensa Civil y organismos locales se desplazaron al lugar para asistir a residentes y evaluar la estabilidad del puente.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) había advertido sobre lluvias persistentes en la zona. Ante este escenario, el Centro de Operaciones de Emergencias colocó a Puerto Plata en alerta verde por riesgo de inundaciones.

Las autoridades recomiendan usar rutas alternas y mantenerse atentos a los reportes oficiales mientras continúan las evaluaciones. No hay una fecha definida para la reapertura, ya que los técnicos aún determinan el alcance de los daños.

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó este domingo 12 de abril de 2026 los niveles de alerta por la incidencia de una vaguada asociada a un sistema frontal, ante el riesgo de inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

En su Informe de Situación No. 02, emitido a las 7:00 de la mañana, el organismo informó que se mantienen cuatro provincias en alerta roja, 15 en amarilla y siete en verde, mientras las lluvias continúan elevando la humedad de los suelos en zonas vulnerables.

Provincias en alerta

Alerta roja (4): Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez y Valverde.

Alerta amarilla (15): Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Santiago, La Vega, Montecristi, Elías Piña, Samaná, Hermanas Mirabal, Santiago Rodríguez, San Cristóbal, provincia Santo Domingo, Distrito Nacional, Monte Plata, San José de Ocoa y Duarte (en especial el Bajo Yuna).

Alerta verde (7): Hato Mayor, El Seibo, Dajabón, Independencia, Bahoruco, San Pedro de Macorís y San Juan.

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