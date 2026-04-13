El Comandante General de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), mayor general piloto Floreal Suárez Martínez, instruyó que varias unidades de la institución permanezcan desplegadas en puntos estratégicos de la provincia de Puerto Plata para asistir a la población civil ante las intensas lluvias y el desbordamiento de ríos.

Los efectivos militares realizan operativos de evacuación aérea y terrestre, rescate en zonas aisladas y distribución de suministros esenciales, logrando socorrer a 464 personas en comunidades de Villa Montellano y Yásica Arriba, incluyendo los sectores Los Ciruelos, Guempan, El Tamarindo, Camú y Anita Martínez.

Las operaciones son ejecutadas por personal de la Base Aérea Puerto Plata, bajo el mando del general de brigada piloto Héctor David Martínez Pérez, comandante de la referida base, a través del departamento de Búsqueda, Salvamento y Rescate de la institución.

En coordinación con los organismos de socorro, estas labores de respuesta inmediata priorizan la protección de vidas en las comunidades más vulnerables. Con estas acciones, la FARD ratifica su responsabilidad con la seguridad nacional y el bienestar de la ciudadanía frente a desastres naturales, según indica la institución en un comunicado de prensa.

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Inundaciones en Puerto Plata

Desde el pasado viernes, las intensas precipitaciones han azotado la provincia de Puerto Plata, alcanzando su mayor nivel de criticidad durante la noche del sábado. El fuerte temporal provocó el colapso parcial y daños estructurales en dos puentes, dejando a varias comunidades incomunicadas.

Asimismo, el desbordamiento de ríos y cañadas provocó la inundación de decenas de viviendas, lo que resultó en la pérdida de pertenencias y graves daños materiales. Los organismos de socorro se encuentran desplegados en las zonas afectadas para brindar asistencia a los damnificados y evaluar el impacto total de los estragos causados por el fenómeno atmosférico.

Las fuertes lluvias han provocado el colapso total del puente de Camú en la carretera turística, dejando la zona incomunicada y afectando el traslado de personas y mercancías. Asimismo, en el municipio de Los Hidalgos, el puente del sector Altos de la Boca presenta daños estructurales críticos que comprometen la seguridad vial.

Un fallecido

Una mujer de 87 años, identificada como Natividad Sánchez, falleció tras ser trasladada en condiciones precarias debido a las intensas lluvias que azotaron la comunidad de Camú. Ante la imposibilidad de que los servicios de emergencia accedieran a la zona por las inundaciones, sus familiares se vieron obligados a movilizarla bajo el temporal, lo que agravó su delicado estado de salud y provocó su deceso.