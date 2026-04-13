La nueva cédula de identidad y electoral dominicana no sustituye el pasaporte, pero podrá servir como alternativa en caso de pérdida durante un viaje, gracias a su validación como documento de identificación internacional en situaciones específicas.

Según informaciones la Junta Central Electoral, el nuevo documento ha sido concebido con estándares que permiten su uso como respaldo en el extranjero, facilitando la movilidad del ciudadano cuando pierde su pasaporte.

¿Qué pasa si pierdes tu pasaporte?

En caso de extravío del pasaporte fuera del país, la nueva cédula podrá ser utilizada como documento de identificación para gestionar el retorno o continuar el viaje, siempre bajo condiciones específicas.

Esto significa que el ciudadano podrá:

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Acreditar su identidad ante autoridades migratorias

Facilitar trámites en consulados dominicanos

Utilizarla como soporte para movilizarse

Sin embargo, su uso dependerá de que exista un acuerdo previo entre República Dominicana y el país donde se encuentre el ciudadano.

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Un documento validado para emergencias

La nueva cédula también posee condiciones para ser utilizada como documento de viaje, aunque la Junta Central Electoral (JCE) aclaró que no sustituye al pasaporte.

Para este fin, incorpora tecnologías alineadas con estándares internacionales, como el Código de Acceso a la Tarjeta (CAN) y la Zona de Lectura Mecánica (MRZ), que facilitan su validación digital y controles fronterizos.

El presidente del Pleno de la JCE, Román Jáquez Liranzo, informó que esta funcionalidad adicional permitirá su uso como certificado de viaje únicamente en situaciones excepcionales, como la pérdida del pasaporte en el extranjero.

Asimismo, explicó que esta característica está respaldada por la certificación de la Organización de Aviación Civil Internacional, lo que le otorga reconocimiento como documento de viaje en países con los que se establezcan acuerdos.

No reemplaza el pasaporte

A pesar de esta funcionalidad, las autoridades subrayan que la cédula no sustituye el pasaporte como documento principal para viajar.

“El documento de viaje no va a sustituir el pasaporte”, reiteró Liranzo, señalando que se trata de una alternativa temporal para evitar situaciones complejas cuando un ciudadano pierde su documento principal en el extranjero.

Parte de una cédula más avanzada

Esta nueva función se suma a otras características del documento, como:

Mayor seguridad y durabilidad

Integración de datos biométricos

Tecnología que permite validación internacional

Estas mejoras forman parte del proceso de modernización del sistema de identidad dominicano.

Un respaldo para dominicanos en el exterior

Con esta innovación, la nueva cédula se convierte en una herramienta adicional para los ciudadanos que viajan, al ofrecer una solución en situaciones imprevistas como la pérdida del pasaporte.

De esta forma, el documento no solo cumple su función tradicional de identificación, sino que amplía su alcance como respaldo en escenarios internacionales, dentro de los límites establecidos por acuerdos entre países.

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Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más