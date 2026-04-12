La arquitecta Samira Asilis se convirtió este domingo en la primera ciudadana de la sociedad civil en recibir la nueva cédula de identidad y electoral, en el marco del inicio oficial del proceso de cedulación en República Dominicana.

El acto se llevó a cabo en el centro de cedulación de San Francisco de Macorís, provincia Duarte, desde donde la Junta Central Electoral (JCE) dio apertura formal a la jornada de renovación del documento a nivel nacional. Un ambiente controlado y con la presencia del pleno de la Junta Central Electoral.

Asilis recibió el nuevo documento como parte del inicio simbólico del proceso, luego de que en meses previos se realizaran entregas a personal de la JCE y a autoridades, incluyendo al presidente de la República.

Con este acto, el órgano electoral marca el inicio de adquisición de la nueva cédula de identidad para la ciudadanía en general, tras una fase piloto desarrollada entre febrero y marzo, en la que se evaluó el funcionamiento del sistema y la capacidad operativa de los centros.

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El proceso de renovación de la cédula se realizará de forma progresiva, organizado por mes de nacimiento, con el objetivo de evitar aglomeraciones y facilitar el flujo de personas en los puntos habilitados.

La JCE informó que la nueva cédula incorpora tecnología biométrica y mayores elementos de seguridad, con miras a fortalecer la identificación de los ciudadanos y reducir los riesgos de falsificación.

La jornada de cedulación será gratuita y se extenderá hasta marzo de 2027, cuando la cédula de identidad actual dejará de tener validez legal en todo el territorio nacional.

El inicio en San Francisco de Macorís marca así el primer paso del despliegue nacional de un proceso que busca impactar a millones de dominicanos.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más