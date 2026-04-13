Abinader afirma prioridad del Gobierno es salvar vidas ante lluvias y llama a evitar zonas de riesgo

El presidente Luis Abinader aseguró este lunes que la prioridad del Gobierno es salvar vidas, proteger las propiedades y preservar las infraestructuras, al tiempo que exhortó a la ciudadanía a no acercarse a zonas de riesgo. Garantizó que el Estado brindará asistencia a toda la población dominicana.

Durante una reunión en el Salón Verde del Palacio Nacional, el jefe de Estado, junto a la vicepresidenta Raquel Peña, informó que el Gobierno se mantiene en sesión permanente con las principales instituciones de respuesta para enfrentar los efectos de las lluvias que han afectado al país por más de 40 días.

El mandatario indicó que se conformaron comisiones especiales para dar seguimiento a la situación, coordinar acciones y garantizar atención oportuna en las zonas bajo riesgo. Señaló que ya se trabaja en la corrección de daños provocados por las lluvias en Puerto Plata y otras demarcaciones, mientras la Dirección de Asistencia Social, los Comedores Económicos y otras entidades distribuyen alimentos y enseres a las familias afectadas.

Asimismo, adelantó que el Gobierno evalúa el traslado de viviendas ubicadas en zonas vulnerables y la reposición de equipos y electrodomésticos dañados, especialmente en hogares de escasos recursos.

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Abinader reiteró su llamado a la población a continuar sus labores cotidianas con prudencia y atención a cualquier señal de peligro, mientras los organismos de emergencia mantienen vigilancia constante en todo el territorio nacional.

Lluvias seguirán durante toda la semana

Durante el encuentro, la directora del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), Gloria Ceballos, advirtió que las precipitaciones continuarán durante toda la semana debido a un sistema frontal estacionario al noreste del país y una vaguada profunda que mantiene abundante humedad e inestabilidad atmosférica.

Explicó que este lunes se esperan lluvias más intensas en provincias del norte, noreste y este, como Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Duarte y La Altagracia. Indicó que martes y miércoles podrían registrarse lluvias algo menos intensas, aunque persistentes, y que el jueves otra vaguada incidirá sobre el país, con una nueva intensificación prevista para el fin de semana.

“Tenemos los suelos saturados y prácticamente 45 días de lluvias continuas en algunas regiones”, advirtió, al alertar sobre el alto riesgo de inundaciones repentinas.

COE mantiene alertas en 28 provincias

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, informó que se mantiene la alerta amarilla para Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Valverde, Santiago, Independencia, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Monte Plata, La Vega, Monte Cristi, Elías Piña, La Altagracia, San José de Ocoa, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, Bahoruco, Duarte (especialmente el Bajo Yuna), La Romana, Santiago Rodríguez, Hato Mayor, El Seibo, Hermanas Mirabal y Samaná. En tanto, San Juan y Dajabón permanecen en alerta verde.

Méndez exhortó a la población a no cruzar ríos, arroyos ni cañadas con alto volumen de agua, ni en vehículos ni a pie, y a evitar conductas de riesgo. Recordó que varios incidentes recientes han estado vinculados a personas que intentan atravesar corrientes o bañarse en zonas peligrosas.

En la reunión participaron ministros, directores de instituciones y autoridades municipales, quienes coordinan acciones para mitigar los efectos de las lluvias y asistir a las comunidades afectadas en todo el país.

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