Grupo Rango de edad Vigencia Menores de edad 16 y 17 años Hasta cumplir los 18 años Adultos jóvenes 18 a 35 años 12 años Adultos 36 a 60 años 16 años Adultos mayores 61 años en adelante 20 años

En las declaraciones de Jáquez Liranzo se señaló que los menores de edad que obtengan la cédula a los 16 o 17 años deberán renovarla al cumplir la mayoría de edad, independientemente de cuándo la hayan sacado.

Los tres tipos de cédula: colores y categorías

La nueva cédula dominicana se emite en tres modalidades diferenciadas por color, lo que permite identificar de inmediato el perfil del portador:

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Colores patrios (rojo, azul ultramar y blanco): Para dominicanos y dominicanas mayores de 18 años.

Para dominicanos y dominicanas mayores de 18 años. Azul larimar: Para menores de 16 y 17 años, policías y militares. El azul larimar hace referencia a la piedra nacional dominicana.

Para menores de 16 y 17 años, policías y militares. El azul larimar hace referencia a la piedra nacional dominicana. Plateada: Para extranjeros y extranjeras en situación legal en el país.

Conoce más sobre los detalles ocultos y funciones del nuevo diseño y los beneficios que trae el nuevo documento, que incluso podrá usarse para viajar.

Requisitos para obtener la nueva cédula

Para renovar tu cédula en este proceso, la JCE establece una serie de documentos básicos. Consultá el detalle completo en la nota de requisitos para renovar la cédula:

Cédula de identidad y electoral vigente (o vencida)

Acta de nacimiento (en caso de primera vez)

En el caso de menores, presencia del padre, madre o tutor legal

¿Dónde sacar la cédula: centros y horarios?

El proceso de cedulación masiva arrancó este 12 de abril de 2026 con más de 190 centros habilitados en todo el país y horarios extendidos para facilitar el acceso ciudadano. Consulta la lista completa de centros y horarios y el detalle del operativo con horarios extendidos.

Paso a paso para renovar tu cédula

Verifica tu turno: La JCE estableció un cronograma de emisión por grupos. Consultá cuándo te toca según tu número de cédula.

La JCE estableció un cronograma de emisión por grupos. Consultá cuándo te toca según tu número de cédula. Solicita tu cita: Puedes hacerlo en línea, incluso si vivís en el exterior. Mira el paso a paso completo para obtenerla y cómo solicitar cita desde el extranjero.

Puedes hacerlo en línea, incluso si vivís en el exterior. Mira el paso a paso completo para obtenerla y cómo solicitar cita desde el extranjero. Presentate al centro: Con los documentos requeridos en la fecha y lugar asignados.

Con los documentos requeridos en la fecha y lugar asignados. Recibe tu cédula: El nuevo documento incorpora tecnología de seguridad avanzada y contará con una app oficial para el celular, por lo que ya no será necesario llevarla físicamente en todo momento.

¿Qué pasa si no renuevo mi cédula?

La cédula anterior sigue siendo válida durante el período de transición que establezca la JCE. Sin embargo, el organismo recomienda renovarla cuando corresponde, según fecha de nacimiento, para acceder a todos los beneficios del nuevo documento: mayor seguridad, validez internacional y uso digital. Para entender el proceso de cambio, revisa cómo será la transición hacia la nueva cédula.

Estas notas de la cobertura de Acento.com.do también son de utilidad