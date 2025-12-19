La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de emisión de la nueva cédula de identidad y electoral iniciará el 8 de enero de 2026 y concluirá el 31 de marzo de 2027 en el territorio nacional.

Según el cronograma oficial, la primera fase comenzará con una captura y entrega controlada dirigida al personal interno de la JCE.

El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República.

Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En ese mismo período se realizará la captura controlada de personas que laboran en entidades públicas y privadas.

La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento.

El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.

De acuerdo con la JCE, el cronograma permitirá completar la renovación de 9.4 millones de documentos en todo el país.

En el exterior, la captura y entrega focalizada comenzará el 8 de abril de 2026, dirigida a diputados de ultramar, representantes políticos, embajadores, cónsules y miembros de la comunidad dominicana.

La apertura general de cedulación en el exterior está prevista para mayo de 2026.

El proceso de renovación fuera del país finalizará el 21 de enero de 2028, según el calendario institucional.

La información fue ofrecida durante una presentación encabezada por el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, junto a miembros titulares, suplentes y el cuerpo directivo del órgano electoral.

En el encuentro también se presentaron los modelos finales de la cédula de identidad y electoral, la cédula de identidad y la cédula de extranjeros.

Previo a esta actividad, la Comisión Técnica del proyecto expuso el cronograma a los delegados técnicos y políticos de los partidos, quienes expresaron su visto favorable.

Proyecto nueva cédula

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más