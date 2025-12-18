La nueva cédula ya tiene fecha y comenzará el 8 de abril de 2026

La Junta Central Electoral (JCE) presentó este jueves el cronograma oficial para el inicio del cambio masivo de la cédula de identidad y electoral en República Dominicana.

La captura y entrega masiva de la nueva cédula a los ciudadanos iniciará el miércoles 8 de abril, después de Semana Santa, conforme al mes de nacimiento, y se extenderá por un año.

El presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, informó que el 26 de enero de 2026 será entregada al presidente Luis Abinader la primera cédula, durante un acto en el auditorio de la JCE.

La emisión inicial del documento comenzará en el primer trimestre de 2026 para senadores, diputados, jueces de las altas cortes, comunicadores y otras personalidades.

La cédula vigente podrá utilizarse hasta el 31 de marzo de 2027, según lo establecido por la autoridad electoral.

La nueva cédula tendrá una vigencia diferenciada: 12 años para personas de 18 a 35, 16 años para quienes tengan 36 a 60, y 20 años para los mayores de 61.

Los menores de edad podrán obtener el documento a partir de los 16 años, con la obligación de renovarlo al cumplir los 18.

