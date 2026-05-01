JCE extiende plazo para nacidos en abril mientras los de mayo ya entran al proceso: ¿Qué implicaría esta decisión?

La Junta Central Electoral (JCE) anunció este jueves 30 de abril que extendió hasta el 11 de mayo el plazo para que los ciudadanos nacidos en el mes de abril renueven su cédula de identidad y electoral. La decisión, comunicada mediante un comunicado oficial de la institución, responde a que el proceso para ese grupo inició el 12 de abril, y no el 1 de ese mes, lo que dejó a los nacidos en abril con menos días efectivos que los previstos para completar el trámite.

La prórroga llega en un momento de doble presión: este 1 de mayo, los nacidos en mayo están habilitados para iniciar su propio proceso de renovación. El sistema de cedulación, que ya mostró señales de tensión durante las primeras semanas, deberá ahora atender simultáneamente a dos grupos de ciudadanos.

El proyecto más ambicioso en la historia de la identidad dominicana

El proceso de renovación masiva de la cédula de identidad y electoral es descrito por el propio presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, como "el proyecto más importante en la historia de la identidad dominicana". El objetivo es alcanzar a más de 9.4 millones de ciudadanos con un nuevo documento que incorpora datos biométricos actualizados, tipo de sangre e información sobre donación de órganos, adaptado a estándares internacionales de seguridad.

Román Jáquez Liranzo, presidente de la Junta Central Electoral (JCE).

Para ejecutarlo, la JCE habilitó más de 190 centros de cedulación a nivel nacional, organizados en tres modalidades: 153 de servicio estándar, 30 de alto servicio y 10 de servicio continuo las 24 horas. El proceso se organiza por mes de cumpleaños, con el objetivo de distribuir la demanda y evitar colapsos en el sistema.

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El acto inaugural de esta segunda etapa de ejecución plena se realizó el 12 de abril en el Centro de Cedulación de San Francisco de Macorís, provincia Duarte, en el marco del 103 aniversario de la institución.

236 mil solicitudes en dos semanas: la demanda que desbordó las expectativas

Entre el 12 y el 25 de abril, la JCE recibió 236,358 solicitudes de servicios para la nueva cédula. De ese total, 182,006 documentos fueron entregados, 32,205 están listos para retiro en cualquier centro de cedulación, y 22,147 se encuentran en trámite de personalización.

Las provincias con mayor demanda fueron Santo Domingo (45,885 solicitudes), Distrito Nacional (34,619) y Santiago (23,281). Por sexo, la distribución fue casi paritaria: 118,859 solicitudes de mujeres y 117,499 de hombres.

Las fallas que la JCE no pudo ocultar

El primer día del proceso, el 12 de abril, dejó en evidencia las limitaciones del sistema. Ciudadanos que llegaron a los centros de cedulación desde las cinco de la mañana permanecían seis horas después aún en espera. Las quejas se concentraron en la Junta del Distrito Nacional en La Feria, los locales de la autopista Las Américas y la avenida John F. Kennedy.

Ciudadanos esperando ser atendidos para renovar documento de identidad.

La JCE atribuyó la lentitud no a fallas técnicas, sino a la alta afluencia de ciudadanos que llegaron antes de la apertura de los centros. Sin embargo, los testimonios de quienes vivieron el proceso contaron otra historia. "En base a mi experiencia, el proceso ha estado lento. Llevo más de una hora aquí y me acaban de decir que debo esperar más tiempo porque se cayó el servicio", relató Rafael Emilio, uno de los ciudadanos que aguardaba turno en el Centro de los Héroes. La señora Maira Matos definió el proceso como "horrible".

En centros donde se exigía cita previa, como Sambil, el proceso fue más fluido: los usuarios recibieron su documento en aproximadamente dos horas y media.

La prórroga: ¿alivio o señal de alerta?

La extensión del plazo para los nacidos en abril hasta el 11 de mayo es, en principio, una medida razonable. El proceso arrancó el 12 de abril, no el 1, y otorgar 11 días adicionales compensa ese desfase.

Pero la decisión también puede leerse como un reconocimiento implícito de que el ritmo del proceso no fue el esperado. Con más de 236 mil solicitudes recibidas en dos semanas y aún decenas de miles de documentos pendientes de retiro o personalización, la prórroga da un margen necesario para que el sistema absorba la demanda rezagada.

El problema es que ese margen coincide exactamente con el inicio del proceso para los nacidos en mayo, que arranca hoy, 1 de mayo. La JCE deberá gestionar, en paralelo, el cierre del ciclo de abril y la apertura del de mayo, con la misma infraestructura de 190 centros.

Los desafíos que se acumulan

La superposición de dos grupos activos no es el único reto. A partir del 20 de mayo, la JCE tiene previsto iniciar el proceso para dominicanos residentes en el exterior, sin restricción por mes de nacimiento, según anunció la institución el 29 de abril. Eso añadirá una tercera capa de demanda al sistema.

Además, este jueves 1 de mayo, la JCE se reunió con representantes de los partidos políticos acreditados para socializar los avances del proceso y los borradores del protocolo de entrega del documento, que contempla validación biométrica, y el manual de procedimientos de cadena de custodia. Las organizaciones políticas tendrán hasta el próximo miércoles para remitir sus observaciones, lo que indica que aspectos clave del proceso aún están siendo afinados.

La institución también deberá sostener la confianza ciudadana. Las largas filas y las quejas desde el primer día generaron una percepción negativa que, si se repite con los nacidos en mayo, podría desincentivar la participación y comprometer el objetivo de llegar a los 9.4 millones de ciudadanos.

Lo que viene

El calendario de cedulación avanza mes a mes. Mientras los nacidos en abril tienen hasta el 11 de mayo para completar su trámite, los nacidos en mayo inician hoy su ventana de renovación. El proceso en el exterior arranca el 20 de mayo.

La JCE tiene en sus manos el reto logístico más grande de su historia reciente. La prórroga otorgada a los nacidos en abril es una señal de flexibilidad. Si el sistema aguanta la presión de mayo sin repetir las escenas del primer día, será también una señal de que el operativo está madurando. Si no, las colas y las quejas volverán a hablar más fuerte que los comunicados oficiales.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más