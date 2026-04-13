El proceso para obtener la nueva cédula en República Dominicana puede realizarse sin cita previa en la mayoría de los centros, pero en algunos casos sí es obligatorio agendar turno a través de internet, según informó la Junta Central Electoral (JCE).

La institución habilitó la plataforma digital citas.jce.gob.do para facilitar el acceso al servicio y evitar aglomeraciones durante la jornada de cedulación masiva.

¿Quiénes deben sacar cita?

La cita previa es necesaria en dos escenarios principales:

Si deseas realizar el trámite fuera del mes de tu cumpleaños.

Si deseas acudir a los centros ubicados en plazas comerciales.

En estos casos, la atención será exclusivamente mediante cita, sin importar el mes de nacimiento.

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Centros que requieren cita previa

En la mayoría de los centros, especialmente los ubicados en plazas comerciales, es necesario agendar una cita previamente.

Entre estos centros están:

Galería 360

Bella Vista Mall

Sambil

Plaza Central

En estos lugares:

El servicio se organiza bajo calendario por mes de nacimiento.

Se recomienda asistir con cita previa.

Se da prioridad a las personas que cumplen años en ese mes.

Horarios en centros por calendario

En los centros organizados por mes de nacimiento, los horarios son:

Lunes a viernes: 9:00 a. m. a 9:00 p. m.

Sábados: 9:00 a. m. a 7:00 p. m.

Domingos y feriados: 10:00 a. m. a 2:00 p. m.

En estos centros, si acudes en tu mes, puedes ser atendido sin inconvenientes, preferiblemente con cita.

Centros 24 horas, ¿cómo funcionan?

Los centros de servicio continuo (24 horas) permiten asistir sin cita previa, pero solo para las personas que están en su mes de nacimiento.

Esto significa que:

Si estás en tu mes, puedes acudir directamente sin cita.

Si no estás en tu mes, no serás atendido sin turno.

Importante:

Toda persona que desee renovar su cédula fuera de su mes de nacimiento debe obligatoriamente hacer una cita para ser atendida en horario especial de 11:00 p. m. a 7:00 a. m. (solo con cita previa)

Centros disponibles 24 horas

Barahona

Distrito Nacional (La Feria)

Duarte (San Francisco de Macorís)

La Romana (Santa Rosa)

La Vega

San Cristóbal

San Pedro de Macorís

Santiago de los Caballeros (Cuesta Colorada)

Santo Domingo (Herrera)

Santo Domingo (Las Américas)

Estos centros operan todos los días, incluyendo domingos y feriados, y están diseñados para ofrecer mayor flexibilidad a los ciudadanos.

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¿Cómo hacer la cita para la nueva cédula?

Para agendar una cita, los ciudadanos deben ingresar al portal oficial de la JCE y seguir estos pasos:

Acceder al sistema de citas en línea. Confirmar los datos de tu cédula. Seleccionar el centro de cedulación. Elegir la fecha y hora disponibles. Completa los datos de contacto.

El sistema permite programar la visita según la disponibilidad del usuario, especialmente en horarios especiales.

Esto es lo que debes recordar:

En la mayoría de los centros debes ir con cita.

Se da prioridad a quienes cumplen años ese mes.

Sin cita, solo puedes ir a centros 24 horas si estás en tu mes.

Fuera de tu mes, solo te atienden con cita en horario nocturno (11:00 p. m. a 7:00 a. m.).

El proceso de cedulación inició el 12 de abril de 2026 y se extenderá hasta marzo de 2027.

Con este sistema, la JCE busca organizar la atención y evitar largas filas durante la renovación de la cédula en todo el país.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más