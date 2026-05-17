Nelson Cruz, quien perdió a su hija en la tragedia del Jet Set, la gobernadora de Monte Cristi, Nelsy Milagros Cruz Martínez, afirmó este domingo que las pruebas presentadas demuestran que los propietarios del establecimiento conocían los riesgos que existían en el lugar.

“Estamos reclamando la recalificación del caso porque se ha podido evidenciar por las pruebas que se han presentado de que no fue un caso fortuito. Fue una situación que lo sabían los dueños de lo que podía suceder”, expresó Cruz durante la movilización.

Indicó que, tras las investigaciones realizadas, lo correcto sería que el expediente pase de homicidio involuntario a homicidio voluntario, debido a la responsabilidad atribuida a los propietarios del centro nocturno.

Asimismo, manifestó que las familias afectadas no buscan venganza, sino justicia por el dolor causado tras la tragedia.

“Esperamos que haya una buena asistencia de personas reclamando que se haga justicia. No queremos que a esas personas les pase nada, pero sí que paguen el dolor que causaron por ahorrarse unos chelitos”, sostuvo.

Durante la actividad también habló Milagros Martínez, quien aseguró que la marcha no tiene fines políticos, sino que representa el dolor de los familiares de las víctimas.

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“Esto no es una marcha de color político, sino una marcha de dolor, de amor y dignidad hacia nuestros familiares que perdimos en la tragedia de Jet Set”, expresó.

Los manifestantes también reclamaron que sean sancionados Antonio Espaillat y Maribel Espaillat López, señalados en el proceso judicial relacionado con el caso.

Marchan para exigir que caso Jet Set sea recalificado como homicidio voluntario

Decenas de personas comenzaron a concentrarse este sábado para participar en la “Marcha Nacional por la Recalificación Jurídica” del caso Jet Set, convocada por el Movimiento Justicia Jet Set para exigir que el expediente sea variado de homicidio involuntario a homicidio voluntario con dolo eventual contra los imputados Antonio y Maribel Espaillat López.

El Ministerio Público tipifica actualmente el caso del colapso de la discoteca Jet Set como homicidio involuntario. Sin embargo, abogados de las víctimas consideran que existen elementos suficientes para una acusación más grave, alegando que los acusados presuntamente tenían conocimiento previo de las condiciones estructurales del establecimiento y aun así continuaron operándolo.

Trayecto de la marcha

La marcha inició en el Parque Independencia y recorrerá distintas calles de Santo Domingo hasta llegar al Palacio de Justicia del Distrito Nacional, donde familiares de víctimas, sobrevivientes y ciudadanos reclamaron justicia por la tragedia ocurrida el pasado 8 de abril de 2025.

La marcha inició en el Parque Independencia y recorrerá distintas calles de Santo Domingo hasta llegar al Palacio de Justicia

La tragedia dejó 236 fallecidos

Ese día, el techo de la discoteca Jet Set colapsó durante un concierto del merenguero Rubby Pérez, dejando un saldo de 236 personas fallecidas y más de un centenar de heridos.

Escombros del Jet Set bajo lluvia

Los organizadores de la protesta sostienen que las pruebas contenidas en el expediente justifican una imputación más severa contra los propietarios del centro nocturno.

Audiencia preliminar

Durante la audiencia preliminar celebrada ante el juez Reymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el Movimiento Justicia Jet Set solicitó formalmente la modificación de la calificación jurídica del caso.

Asimismo, el abogado Luis Aybar, representante legal de Gregory Adames, empleado del centro nocturno Jet Set, criticó la acusación presentada por el Ministerio Público, calificándola como “muy débil” frente a la magnitud de los hechos documentados.

Según explicó el jurista, las pruebas presentadas justifican una imputación más grave contra los hermanos Espaillat.

Tribunal decidirá el próximo 15 de junio

El próximo 15 de junio el juez Reymundo Mejía emitirá su decisión sobre si existen elementos suficientes para enviar a juicio de fondo a Antonio y Maribel Espaillat López.

El pasado 6 de abril, el Ministerio Público concluyó la presentación de su acusación, solicitando que el caso sea enviado a juicio de fondo contra los imputados, a quienes atribuye responsabilidad penal por la tragedia.

Juez Reymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional

Durante la audiencia, la fiscal Rosa Ysabel expuso los resultados del peritaje técnico, el cual determinó que el colapso del techo se produjo por múltiples fallas estructurales.

Entre ellas, mencionó la eliminación de una columna clave en el lado oeste del edificio, sustituida por un refuerzo metálico insuficiente, así como la sobrecarga en vigas postensadas por acumulación de materiales y equipos.

El informe también establece deficiencias en las conexiones estructurales, lo que habría provocado torsión, pérdida de rigidez y finalmente un colapso progresivo de la estructura.

Ministerio Público y defensa

El pasado 1 de mayo, el procurador adjunto Wilson Camacho afirmó ante el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que la defensa de Antonio y Maribel Espaillat no ha logrado presentar contradicciones al expediente elaborado por el órgano persecutor.

El procurador adjunto Wilson Camacho

Camacho sostuvo que corresponde al tribunal determinar si el caso avanza o no a juicio de fondo, aunque insistió en que cualquier peritaje presentado por la defensa debe ser sometido al principio de contradicción antes de ser considerado como prueba válida.

Ese mismo día, la defensa técnica de Antonio Espaillat López, Maribel Espaillat Veras y la entidad Inversiones E y L S.R.L. aseguró ante el tribunal que sus representados nunca imaginaron que ocurriría una tragedia de esa magnitud.

El abogado Miguel Valerio expresó ante el juez Reymundo Mejía que tanto Antonio como Maribel Espaillat eran asiduos frecuentadores del establecimiento junto a familiares y allegados, y que incluso la noche del derrumbe Maribel y su esposo se encontraban en el lugar.

El abogado Miguel Valerio Foto: Mery Ann Escolástico/Acento.com.do

“Lamentamos lo que ocurrió. Esos señores durante años ellos se sentaban ahí”, manifestó Valerio durante su intervención ante el tribunal.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más