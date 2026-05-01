En su réplica ante el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el procurador adjunto Wilson Camacho, en representación del Ministerio Público, afirmó que la defensa de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat no ha logrado presentar contradicciones al expediente elaborado por el órgano persecutor en el proceso seguido por el colapso de la discoteca Jet Set.

Camacho señaló que corresponde al tribunal determinar si el caso avanza o no a juicio de fondo, pero subrayó que el peritaje solicitado por la defensa debe someterse al principio de contradicción antes de ser considerado como prueba válida.

El Ministerio Público ya cuenta con su propio peritaje

El funcionario indicó que el Ministerio Público realizó de manera independiente un peritaje para establecer lo ocurrido en los hechos investigados. Precisó que los expertos responsables de ese informe ya explicaron sus conclusiones ante el tribunal, lo que, a su juicio, refuerza la solidez del expediente acusatorio.

La defensa reconoce el impacto del caso y no se opone al juicio de fondo

Las declaraciones de Camacho se produjeron luego de que el abogado Ramón Emilio Núñez, integrante del equipo de defensa de los hermanos Espaillat, tomara la palabra durante la audiencia de este viernes para reconocer que el proceso "no es un caso ordinario", dado su impacto social, humano e institucional.

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Núñez explicó que en esta etapa procesal corresponde realizar el control de la acusación y decidir sobre la elevación a juicio, por lo que la defensa no se opone a que el caso sea enviado a esa fase.

La defensa respetará la decisión del tribunal

"En esta audiencia lo que se hace es el control a la elevación a juicio", expresó el jurista, al precisar que será en el juicio de fondo donde los argumentos y las pruebas podrán ser debatidos con mayor profundidad.

Núñez agregó que, si el tribunal considera que en derecho procede enviar el proceso a juicio, la defensa acatará esa decisión.

La audiencia preliminar del caso Jet Set, que se sigue contra los hermanos Espaillat por el colapso de la discoteca que dejó decenas de víctimas, continua este viernes 1 de mayo en el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presidido por el juez Reymundo Mejía.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más