Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados en el caso Jet Set por el colapso del techo de la discoteca ocurrido el 8 de abril de 2025 —tragedia que cobró la vida de 236 personas y dejó más de 100 heridas—, se negaron a declarar este viernes ante el juez Reymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, durante la continuación de la audiencia preliminar.
Respuestas escuetas ante el tribunal
Cuando el juez Mejía les cedió la palabra, las respuestas de los imputados fueron breves y contundentes.
Antonio Espaillat respondió con una sola frase:
"No, magistrado."
Maribel Espaillat, por su parte, fue algo más extensa en su negativa, aunque dejó una puerta entreabierta:
"En este momento no, magistrado. Cuando nuestros abogados hagan su declaración, al final, si quiero hablar."
Con esas palabras, ambos imputados ejercieron el derecho al silencio que les garantiza la Constitución dominicana y el Código Procesal Penal, sin que ello pueda ser interpretado en su contra dentro del proceso.
La audiencia continúa
La audiencia preliminar sigue su curso ante el juez Mejía, con la participación del Ministerio Público, los actores civiles y la defensa técnica de los hermanos Espaillat y de la empresa Inversiones E y L S.R.L., también imputada en el proceso.
En esta misma jornada, los abogados defensores Miguel Valerio y Ramón Emilio Núñez ya habían expuesto que la defensa no se opone a que el caso sea enviado a juicio de fondo si el tribunal lo entiende conforme a derecho, y que será en esa fase donde podrá emerger la "verdad técnica y jurídica" del caso.
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