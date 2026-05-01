La defensa técnica de Antonio Espaillat López, Maribel Espaillat Veras y la entidad Inversiones E y L S.R.L. informó ante el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que no se opone a que el proceso sea enviado a juicio de fondo, si el tribunal lo entiende conforme a derecho. Así lo plantearon durante la audiencia preliminar del caso Jet Set, que se sigue por el colapso del techo de la discoteca ocurrido el 8 de abril de 2025, tragedia que dejó 236 personas fallecidas y más de 100 heridas.

"Nunca pensaron que iba a ocurrir lo que sucedió"

El abogado Miguel Valerio, defensor de los hermanos Espaillat, abrió su intervención con una declaración cargada de peso emocional: sus representados "nunca pensaron que iba a ocurrir lo que sucedió", al referirse al derrumbe que sacudió al país.

"Lamentamos lo que ocurrió. Esos señores durante años ellos se sentaban ahí", expresó Valerio ante el juez Reymundo Mejía, subrayando que tanto Antonio como Maribel Espaillat eran asiduos frecuentadores del lugar junto a familiares y allegados, y que la noche de la tragedia Maribel y su esposo se encontraban en el establecimiento como parte de los asistentes habituales.

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El jurista también salió al paso de las reacciones públicas contra sus clientes y advirtió que "el odio personal de personas no se puede extrapolar a un tribunal", reclamando que el proceso se rija estrictamente por las garantías procesales y constitucionales.

La defensa apuesta por el juicio como escenario de la verdad

Valerio hizo énfasis en una serie de diligencias pendientes de ejecución —entre ellas un peritaje y la extracción de información de un teléfono móvil— y sostuvo que será precisamente en el juicio, "bajo plenitud de las garantías procesales y constitucionales", donde podrá emerger la "verdad técnica y jurídica" del caso.

Aclaró, no obstante, que esta postura no implica renuncia a ningún derecho que la ley disponga a favor de sus representados.

En sus conclusiones, la defensa solicitó al tribunal que, de dictarse auto de apertura a juicio:

Se admitan en su totalidad las pruebas ofertadas en el escrito de defensa depositado el 20 de febrero de 2026 .

. Se reconozca y reserve el derecho de los imputados y de la empresa a ofertar, aportar y utilizar los peritajes ordenados por el juez de la instrucción mediante el auto número 057-2026-SSOL-00024 , de fecha 25 de marzo de 2026 , así como los peritos correspondientes.

Núñez: "Un caso que no es ordinario"

Por su parte, el abogado Ramón Emilio Núñez, también integrante de la defensa de los hermanos Espaillat, calificó el proceso como uno que "no es ordinario", dado su impacto social, humano e institucional.

Núñez explicó que en la etapa de la audiencia preliminar lo que corresponde es el control de la acusación y la determinación sobre la elevación a juicio, por lo que la defensa no se opone a que el caso avance a esa fase.

"En esta audiencia lo que se hace es el control a la elevación a juicio", precisó el jurista, al señalar que será en ese escenario donde los argumentos y las pruebas podrán ser debidamente controvertidos. MIRA TAMBIÉN Creadora del Movimiento Justicia por Jet Set testifica en audiencia preliminar Inacif destruye más de 13 toneladas de drogas en cuatro meses, con Peravia y Pedernales como epicentros del narcotráfico

Agregó que, si el tribunal considera que en derecho procede enviar el caso a juicio, la defensa respetará esa decisión.

La audiencia preliminar ha estado marcada por aplazamientos, cambios de sala y la intervención de numerosas partes, incluyendo querellantes que han solicitado medidas como el embargo de bienes de los imputados. El Ministerio Público, en tanto, ha dejado claro que el retiro de algunas querellas no frena la acción penal, por tratarse de un proceso de acción pública.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más