Inacif destruye más de 13 toneladas de drogas en cuatro meses, con Peravia y Pedernales como epicentros del narcotráfico

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) destruyó 13,723 kilogramos de sustancias narcóticas entre el 8 de enero y el 30 de abril de 2026, en lo que representa el mayor volumen de drogas incineradas en un primer cuatrimestre en la historia reciente del país. La cocaína concentró el 80% del total quemado, y las provincias de Peravia y Pedernales —ambas en el litoral sur— acumularon más de la mitad de las incautaciones que alimentaron esas cifras.

Un sur bajo asedio

Los números del Inacif no son solo estadística institucional: son el mapa de una ruta. Peravia encabezó las incautaciones con 3,418 kilogramos decomisados, seguida de Pedernales con 2,630 kilogramos y Santo Domingo con 2,302 kilogramos. Tres zonas, todas con acceso costero o fronterizo, que concentran más del 60% de la droga destruida en el período.

El dato de Pedernales cobra especial relevancia a la luz de lo ocurrido en abril: la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con la Armada, la Fuerza Aérea, el Ejército y agencias de inteligencia de Estados Unidos —incluyendo la DEA y la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (Jiatfs)—, incautó 1,670 paquetes de cocaína frente a las costas de esa provincia, en lo que las autoridades calificaron como el mayor decomiso del año. El Inacif confirmó luego que el cargamento pesó 1,707 kilogramos.

La cocaína, protagonista absoluta

De las 13,723 toneladas destruidas, 11,029 kilogramos correspondieron a cocaína y 2,203 kilogramos a marihuana. El resto incluyó crack, ecgonina, hachís, éxtasis, alprazolam y metanfetamina. La proporción refleja que República Dominicana sigue siendo, ante todo, un país de tránsito para la cocaína sudamericana con destino a Europa y Norteamérica.

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La última quema: más de tres toneladas en una semana

Solo en la última semana de abril, el Inacif destruyó en dos jornadas un total de 3,856 kilogramos: 3,008 kilogramos el jueves 30 de abril y 847 kilogramos la semana previa. Ambas incineraciones se realizaron en el Campamento Militar 16 de Agosto, sede de la Comandancia General del Ejército, en el kilómetro 25 de la Autopista Duarte, en Pedro Brand, donde cada jueves se lleva a cabo el ritual institucional de destrucción, con presencia de representantes de múltiples organismos del Estado.

El procedimiento responde a lo establecido en la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas y la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11, que obligan a destruir los estupefacientes una vez analizados en los laboratorios forenses.

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