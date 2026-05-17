Una multitudinaria movilización recorrió este domingo las calles de Santo Domingo en reclamo de justicia por la tragedia del centro nocturno Jet Set. La principal exigencia de los manifestantes: que el caso sea recalificado de homicidio involuntario a homicidio voluntario.

"Jet Set no fue un caso eventual"

El doctor Mauricio Estévez fue uno de los voceros más contundentes de la jornada. Sostuvo que las pruebas recopiladas hasta el momento demuestran que los propietarios del establecimiento tenían pleno conocimiento de los riesgos que existían en el local.

"Las pruebas han evidenciado que esto no fue un caso eventual. Lo más lógico es que se haga una recalificación del caso y que los responsables paguen por el daño causado", expresó durante la actividad.

Estévez indicó además que los familiares y allegados de las víctimas esperan que las autoridades actúen con firmeza y que el proceso judicial siente un precedente en el país.

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"Una marcha de dolor, amor y dignidad"

Milagros Martínez, otra de las participantes, fue enfática en desligar la movilización de cualquier interés político.

"Esto no es una marcha de color político, sino una marcha de dolor, amor y dignidad hacia nuestros familiares que perdimos en la tragedia de Jet Set", manifestó ante los presentes.

La convocatoria reunió a personas llegadas desde distintos puntos del país. Participantes provenientes de Montecristi reclamaron que la justicia se aplique sin distinción social.

"Esto era algo evitable y el país tiene que dar un ejemplo de justicia. Que la justicia no sea solamente para los pobres, que también a los grandes se les aplique todo el peso de la ley", señalaron durante la caminata.

Los asistentes recordaron de manera especial a Nelsy Cruz y a las demás víctimas fallecidas la noche de la tragedia.

Un celular como nueva evidencia

En medio de la movilización, Camila García Durán reveló un elemento que podría ser determinante en el proceso judicial: la entrega de un teléfono celular completo como parte de las evidencias del caso.

Según García Durán, el dispositivo contiene intercambios entre Maribel y empleados vinculados a la administración y los pagos del negocio, incluyendo notas de voz que estarían siendo analizadas con detenimiento antes de ser presentadas en audiencia.

"Estamos indagando y revisando todo para no errar, ya que esto no ha sido presentado en audiencia", indicó.

Caso Jet Set

La tragedia del Jet Set sacudió a la República Dominicana cuando el techo del popular centro nocturno colapsó durante una actividad, dejando un saldo de múltiples víctimas fatales. El caso está siendo procesado judicialmente bajo la figura de homicidio involuntario, calificación que los familiares y sus representantes legales buscan cambiar argumentando que existía conocimiento previo de las condiciones de riesgo del local.

El Ministerio Público ha aclarado en ocasiones anteriores que el retiro de querellas por parte de algunas familias no detiene la acción penal, y que el proceso continúa su curso independientemente de los acuerdos privados entre partes.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más