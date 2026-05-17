El Comité Institucional Codiano (CIC) advirtió este domingo que el retraso en completar el procedimiento administrativo para la publicación oficial de la ley que ordena el reconocimiento, validación y pago de deudas viejas a contratistas del Estado está generando preocupación y sospechas de un posible “engavetamiento” de la legislación.

La organización explicó que, al no haber sido promulgada ni observada dentro del plazo constitucional por el presidente Luis Abinader, la pieza legislativa adquirió vigencia automática conforme a la Constitución de la República.

Sin embargo, el ingeniero Miguel Liberato, vocero autorizado del CIC, denunció que la Cámara de Diputados aún no ha recibido desde el Poder Ejecutivo la numeración oficial correspondiente a la ley, paso necesario para su publicación en la Gaceta Oficial y su integración plena al sistema jurídico-administrativo nacional.

El país no entiende cómo un trámite administrativo tan elemental puede durar tantos días cuando existen contratistas esperando pago entre 11 y 30 años, por obras construidas y utilizadas por el propio Estado dominicano, expresó el CIC.

Liberato sostuvo que “mientras el aparato burocrático retrasa decisiones, muchos hombres y mujeres que levantaron infraestructura pública envejecieron en medio de deudas, enfermedades y precariedades económicas, y algunos murieron sin ver honrado el fruto de su trabajo”.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Exhortación al Gobierno

El Comité Institucional Codiano exhortó al Gobierno a desmontar cualquier percepción de obstrucción institucional y completar de inmediato el procedimiento pendiente, mediante la publicación oficial de la ley, la conformación de la comisión validadora y el establecimiento de un cronograma transparente para el proceso de depuración y pago.

“El país necesita señales claras de voluntad política real y la sociedad dominicana no puede aceptar que el Estado utilice obras públicas durante décadas y luego permita que la burocracia termine sepultando el derecho legítimo de quienes las construyeron”, concluyó el CIC.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más