Marcha por caso Jet Set reúne manifestantes que exigen recalificación del expediente

Decenas de personas comenzaron a concentrarse este sábado para participar en la “Marcha Nacional por la Recalificación Jurídica” del caso Jet Set, convocada por el Movimiento Justicia Jet Set para exigir una acusación más severa contra los imputados Antonio y Maribel Espaillat López.

Hermanos Espaillat salen de la audiencia en el caso Jet Set. Foto: Mery Ann Escolástico/Acento.com.do

La marcha inició en el Parque Independencia y recorrerá distintas calles de Santo Domingo hasta llegar al Palacio de Justicia, donde familiares de víctimas, sobrevivientes y ciudadanos reclaman justicia por la tragedia ocurrida el pasado 8 de abril de 2025.

La marcha inició en el Parque Independencia y recorrerá distintas calles de Santo Domingo hasta llegar al Palacio de Justicia

La tragedia que dejó 236 fallecidos

Ese día, el techo de la discoteca Jet Set colapsó durante un concierto del merenguero Rubby Pérez, dejando un saldo de 236 personas fallecidas y más de un centenar de heridos.

Los organizadores de la protesta buscan que el expediente sea variado de homicidio involuntario a homicidio voluntario con dolo eventual, argumentando que los acusados presuntamente tenían conocimiento previo de las condiciones estructurales del establecimiento y aun así continuaron operándolo.

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Cuestionan expediente del Ministerio Público

Durante la audiencia preliminar celebrada ante el juez Reymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el Movimiento Justicia Jet Set solicitó formalmente la modificación de la calificación jurídica del caso.

Juez Reymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional

Asimismo, el abogado Luis Aybar, representante legal de Gregory Adames, empleado del centro nocturno Jet Set, criticó la acusación presentada por el Ministerio Público, calificándola como “muy débil” frente a la magnitud de los hechos documentados.

Según explicó el jurista, las pruebas presentadas justifican una imputación más grave contra los hermanos Espaillat.

Tribunal decidirá el 15 de junio

El próximo 15 de junio el tribunal emitirá su decisión sobre si existen elementos suficientes para enviar a juicio de fondo a Antonio y Maribel Espaillat López.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más