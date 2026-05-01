Caso Jet Set: Continúa audiencia preliminar contra hermanos Espaillat

El juez Reymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, continuará con la audiencia preliminar contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat por el colapso del techo de una discoteca ocurrido en abril de 2025.

Los hermanos Maribel y Antonio Espaillat son trasladados a la sala conocimiento del caso preliminar por el derrumbe del techo de la discoteca Jet Set. Foto: Mery Ann Escolástico/Acento.com.do

Se prevé que durante la jornada concluyan las intervenciones de víctimas y familiares de fallecidos, para posteriormente dar paso a los argumentos de la barra de la defensa.

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La pasada audiencia se extendió por más de siete horas, escenario en el que el magistrado insistió en mantener el orden del proceso y evitar que la audiencia preliminar se convirtiera en un juicio de fondo.

Movimiento Justicia Jet Set exige sanciones por tragedia en discoteca

Miembros del movimiento Justicia Jet Set se concentraron la noche del jueves en las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para exigir justicia.

Bajo la lluvia, portando sombrillas y velas encendidas, los manifestantes reclamaron a las autoridades que el caso no quede impune y que se establezcan responsabilidades.

La manifestación se produjo mientras continúa la audiencia preliminar contra los hermanos Espaillat, proceso que conoce el juez Reymundo Mejía en el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

Los integrantes del movimiento señalaron que mantendrán las vigilias y actividades de protesta hasta que se haga justicia para las víctimas y sus familiares.

Pasada audiencia

Durante esa sesión, varias víctimas y parientes de personas fallecidas ofrecieron testimonios ante el tribunal.

Las primeras en intervenir fueron madres que perdieron a sus hijas en la tragedia, cuyos relatos marcaron uno de los momentos más conmovedores de la jornada.

A medida que avanzaban las declaraciones, otros afectados describieron las secuelas físicas y emocionales que aún enfrentan, un año después del desplome.

El derrumbe del techo de la discoteca ocurrió la madrugada del 8 de abril de 2025, mientras se presentaba el merenguero Rubby Pérez.

La tragedia dejó 236 personas fallecidas, más de 180 heridos y a 174 niños, niñas y adolescentes en condición de orfandad.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más